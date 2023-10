Das Kind fiel aus dem vierten Stock eines Wohnhauses am Yppenplatz. Der Bub erlitt eine schwere Kopfverletzung sowie mehrere Prellungen. Er schwebt in Lebensgefahr.

Ein vier Jahre alter Bub ist am späten Mittwochabend nach einem Fenstersturz aus dem vierten Stock in Wien-Ottakring schwer verletzt. Das Kind erlitt schwere Kopfverletzungen und zahlreiche Prellungen, wie die Rettung am Donnerstag mitteilte. Der Bub wurde mit einem Polytrauma in den Schockraum eines Krankenhauses eingeliefert. Sein Zustand ist lebensbedrohlich, heißt es seitens der Landespolizeidirektion.

Der Unfall hatte sich am Mittwoch gegen 23.15 Uhr in einem Wohnhaus am Yppenplatz ereignet. Die 26-jährige Mutter und der um drei Jahre ältere Stiefvater des Kleinen hatten sich laut Polizei gestritten und sich zwecks Beilegung ihrer Meinungsverschiedenheit ins Stiegenhaus begeben. Der Vierjährige blieb unbeaufsichtigt in der Wohnung zurück, kletterte über eine Bank auf ein Fensterbrett und dürfte dann das Gleichgewicht verloren haben. Die Fensterflügel waren geöffnet, der Bub stürzte in die Tiefe.

Ersthelfer an Ort und Stelle versorgten bis zum Eintreffen der Rettungskräfte das Kind. Die Eltern des Buben wurden wegen fahrlässiger Körperverletzung zur Anzeige gebracht, teilte die Polizei mit. (APA)