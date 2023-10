Vierjähriger stürzt in Wien aus dem Fenster und wird schwer verletzt

Das Kind fiel aus dem vierten Stock eines Wohnhauses am Yppenplatz. Der Bub erlitt eine schwere Kopfverletzung sowie mehrere Prellungen.

Ein vier Jahre alter Bub ist am späten Mittwochabend nach einem Fenstersturz aus dem vierten Stock in Wien-Ottakring schwer verletzt. Das Kind erlitt schwere Kopfverletzungen und zahlreiche Prellungen, wie die Rettung am Donnerstag mitteilte. Der Bub wurde mit einem Polytrauma in den Schockraum eines Krankenhauses eingeliefert.

Der Unfall ereignete sich am Mittwoch gegen 23.15 Uhr in einem Wohnhaus am Yppenplatz. Die Eltern sollen sich zuvor gestritten haben und deshalb von der Wohnung in den Gang des Hauses gegangen sein, wie die Polizei berichtete. Der Vierjährige soll in der Zwischenzeit auf eine Bank in der Wohnung gestiegen und aus dem geöffneten Fenster in die Tiefe gefallen sein. Ersthelfer an Ort und Stelle leisteten Erste Hilfe bis zum Eintreffen der Rettungskräfte. (APA)