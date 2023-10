Bumble setzt auf Online-Traumatherapie

Das Bloom-Programm der Dating App Bumble umfasst Kurse zu Themen wie „Dating, Grenzen und Beziehungen“ oder „Heilung von sexualisierter Traumatisierung“ .

Die Firmengeschichte der feministischen Dating-App Bumble begann 2014, kurz davor hatte Gründerin Whitney Wolfe Herd ihren früheren Arbeitgeber Tinder wegen sexueller Belästigung verklagt. Bereits ein Jahr später waren eine Million Userinnen und User auf ihrer App registriert, mittlerweile sind es 45 Millionen und Tinder muss sich warm anziehen.

Auf ihrer eigenen Plattform will die Gründerin Frauen in den Vordergrund rücken. Gespräche können auf Bumble prinzipiell nur von Frauen begonnen werden. Queere Matches ausgenommen. Ein sehr spezielles Angebot der App gibt es nun auch als deutschsprachige Version: eine kostenlose Online-Traumatherapie. Bloom, so nennt sich die Therapie, ist Teil von Chayn, einer gemeinnützigen Organisation, die sich für die Bekämpfung geschlechtsspezifischer Gewalt einsetzt.

Heilung via App

Leider hat das Thema Potenzial. Eine Umfrage unter Mitgliedern von Bumble zeigte die Auswirkungen von sexueller Gewalt, Missbrauch und/oder Belästigung. Unter den Betroffenen gaben mehr als ein Drittel an, dass sie sich aufgrund solcher Erfahrungen beim Nutzen von Dating-Apps unsicher fühlen würden.

Das Bloom-Programm umfasst Kurse zu Themen wie „Dating, Grenzen und Beziehungen“, „Heilung von sexualisierter Traumatisierung“ und „Gesellschaft, Patriarchat und sexualisierte Traumatisierung“. Mitglieder der Bumble-Community können auch im direkten One-to-One-Chat mit Experten Informationen und Rat erhalten. Außerdem bietet Bloom sechs Therapiesitzungen mit zertifizierten Therapeutinnen und Therapeuten an. (sh)