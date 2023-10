Investition: Was können Bauherrenmodelle?

Mit dem Bauherrenmodell lässt sich in der Gruppe ein Gebäudeum- oder -neubau finanzieren und Rendite für die Vermietung erlangen. Unterschiedliche Möglichkeiten setzen dabei mehr oder weniger Know-how voraus.

Im Prinzip schließen sich Investoren zusammen, um gemeinsam einen Um- oder Neubau zu finanzieren, wobei es in erster Linie um die Sanierung oder den Ausbau von bestehenden Häusern geht. Sie erwerben also je nach Investitionshöhe einen bestimmten Anteil an einem Wohnkomplex“, erklärt Sonja Ebhart-Pfeiffer, Senior Financial Consultant der Finum Private Finance AG, das Grundprinzip.

Großes und kleines Modell

Unterschieden wird zwischen dem großen und dem kleinen Bauherrenmodell, wobei das große eher etwas für Experten ist, da man sich hier als Geldgeber aktiv in das Projekt und die erfolgreiche Abwicklung desselben einbringen muss. Dies erfordert auf jeden Fall eine gewisse Expertise im Bereich Immobilien, Bauvorhaben und/oder Investments.

Dazu kommt ein weiterer wichtiger Punkt: Der Investor trägt das volle finanzielle Baurisiko. Zudem muss sich der Investor beim großen Bauherrenmodell auch aktiv um die Abwicklung des Projekts kümmern. Beim kleinen Bauherrenmodell sind diese Punkte nicht gegeben. Im Normalfall steigt ein Investor in ein mehr oder weniger fertig entwickeltes und schon genehmigtes Projekt ein und muss sich um nichts mehr kümmern. Er fungiert lediglich als Geldgeber und erhält Anteile am Bauvorhaben.

Auf einen Blick Als Alternative zu Vorsorgewohnungen sind Bauherrenmodelle vermehrt gefragt. Sie bieten für Investoren – vorausgesetzt man investiert bei einem seriösen Anbieter – finanzielle und steuerliche Vorteile sowie eine relativ sichere Rendite. Voraussetzung ist wie bei allen Anlagen das nötige Kleingeld, hier mindestens 60.000 Euro.

Nach Abschluss der Bauphase ist der Investor über den Mietenpool anteilig an den Mieteinnahmen beteiligt. Da bei diesem Modell die Planungs- und Bewilligungsphase schon erfolg­reich absolviert wurde, ist das wirtschaftliche Risiko für Anleger um einiges geringer als beim großen Modell.

»Wir generieren mit dem Bauherrenmodell leistbare Mietwohnungen, und die Nachfrage danach wird mit Sicherheit in den nächsten Jahren steigen, da die Bautätigkeit drastisch abgenommen hat. « Gunther Hingsammer Vertriebsvorstand der IFA, Institut für Anlageberatung

Steuer: Vorteile und Risiken

„Darüber hinaus gibt es auch noch steuerliche Begünstigungen: Bauherrenmodelle erhalten eine staatliche Förderung, und staatlich geförderte Projekte unterliegen einer begünstigten Abschreibung. Das heißt, Bau- und Baunebenkosten können innerhalb von 15 Jahren anstatt der üblichen 67 Jahre abgeschrieben werden, wodurch sich durch den verkürzten Zeitraum ein höherer Abschreibungsbetrag ergibt“, erläutert Gunther Hingsammer, Vertriebsvorstand der IFA, Institut für Anlageberatung.

Ganz risikofrei ist ein solches System natürlich nicht. Steuerliche Vorteile drehen sich ins Gegenteil, wenn der Investor nicht binnen 25 Jahren einen steuerlichen Totalgewinn damit erzielt hat. Das heißt, innerhalb dieser Zeit muss das Investment höhere Einnahmen generiert haben, als Ausgaben dafür getätigt wurden, sonst kann es zu einer Rückabrechnung mit dem Finanzamt kommen.

Einig müssen sich die Investoren sein, wenn es um den Verkauf des Objekts geht, da in den meisten Fällen dafür Einstimmigkeit gefordert wird. Ein Risiko besteht auch in Baukostenüberschreitungen, die die Rendite minimieren können, und nicht zuletzt existiert die Gefahr eines Leerstands, wenn die Wohnungen des Projekts nicht vermietet werden können.

Langfristige Konzepte

Allerdings scheint diese Gefahr in nächster Zeit nicht zu bestehen. „Wir generieren mit dem Bauherrenmodell leistbare Mietwohnungen, und die Nachfrage danach wird mit Sicherheit in den nächsten Jahren steigen, da die Bautätigkeit drastisch abgenommen hat. Die Anzahl der fertig gestellten Wohnungen ist von 70.000 im Jahr 2021 auf 40.000 im Jahr 2023/24 zurückgegangen“, sagt Hingsammer.

»Der vorzeitige Verkauf oder die vorzeitige Entnahme der Investition führt zu finanziellen Einbußen.« Sonja Ebhart-Pfeiffer Senior Financial Consultant der Finum Private Finance AG

Ein weiterer Punkt, der den Anbietern von Bauherrenmodellen wichtig ist, ist die Nachhaltigkeit. „Vor allem in Ballungsräumen lässt sich mit dem Modell eine Verdichtung generieren, da mehr Wohnraum ohne weitere Boden­­versiegelungen geschaffen werden kann“, sagt Hingsammer. Gedacht ist das Modell für Menschen, die 60.000 bis 100.000 Euro lockermachen können, verteilt auf drei bis vier Jahre, und die langfristig Geld anlegen wollen. Schnelles Geld ist damit nicht zu machen. „Der vorzeitige Verkauf oder die vorzeitige Entnahme der Investition führt zu finanziellen Einbußen“, warnt Ebhart-Pfeiffer.