Österreicherinnen und Österreich am Flughafen in Tel Aviv. APA / Comyan / Bmeia

Die ersten Österreicherinnen und Österreicher treffen am Nachmittag in Wien ein. Ein zweiter Flieger landet am frühen Abend, ein dritter am Freitagnachmittag.

Durch die Angriffe der Terrororganisation Hamas auf Israel ist das Land für viele nicht mehr sicher. Rund 300 Österreicherinnen und Österreicher wollen es deswegen verlassen. Der erste Versuch, sie außer Landes zu bringen, ist fehlgeschlagen. Die dafür vorgesehene Hercules-Maschine war defekt. Das Außenministerium hat aber rasch reagiert und ein anderes Flugzeug organisiert. Zwei Flieger mit österreichischer Besatzung landen am heutigen Donnerstag in Wien.

Die ersten 176 Landsleute landen um 15.05 Uhr in Wien. Sie kommen mit einer vom Außenministerium gecharterten Maschine direkt aus Tel Aviv. Weitere 83 Österreicherinnen und Österreich landen um 17:20 Uhr in Wien. Sie sind bereits Mittwochabend von Israel nach Zypern geflogen.

Für Freitag ist dann noch ein dritter Evakuierungsflug geplant, wie das Außenministerium mitteilt. Geplanter Abflug in Tel Aviv ist um 12:00 Uhr, Ankunft in Wien gegen 14:45 Uhr. Man prüfe zudem laufend weitere Ausreisemöglichkeiten über den Landweg, heißt es aus dem Ministerium.

8000 Österreicher in Israel

Am Flughafen in Larnaka (Zypern) steht ein Krisenteam bestehend aus Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Österreichischen Botschaft Nikosia und Angehörigen des österreichischen Bundesheers bereit, um die Österreicherinnen und Österreicher bestmöglich zu unterstützen. Für Notunterkünfte auf Zypern sei gesorgt. Auch am Flughafen in Tel Aviv würden die ausreisewilligen Österreicherinnen und Österreicher von einem „rot-weiß-roten Krisenteam“ betreut, hieß es aus dem Außenministerium.

Mehr als 8000 Österreicherinnen und Österreicher leben in Israel, mehr als 200 von ihnen haben sich bei der Österreichischen Botschaft gemeldet, um Unterstützung bei der Ausreise zu erhalten. (schev)