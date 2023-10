Ein neuer Thriller von Stephen King: Kannibalismus in der Vorstadt

Mit „Holly“ taucht Thriller-König Stephen King tief in die Welt medizinischer Wahnvorstellungen und ihrer mörderischen Konsequenzen ein. Corona stand Pate.

Stephen King könnte wahrscheinlich gar kein langweiliges Buch schreiben, selbst wenn er es versuchte. Was aber noch lang nicht heißt, dass alles aus seiner Feder grandios ist. Das gilt etwa für den jüngst auf Deutsch erschienenen Spannungsroman „Holly“, mit dem er eine schon öfter aufgetauchte Nebenfigur literarisch vor den Vorhang holt: die schüchterne, aber zähe Privatermittlerin Holly Gibney. „Ich kann mich einfach nicht von Holly verabschieden“, schreibt King. „Sie hat mein Herz gestohlen.“

Auf übersinnliche Schrecken – sein Markenzeichen – verzichtet King in „Holly“, der reale Corona-Horror und mörderische medizinische Wahnvorstellungen reichen vollkommen aus. Im Mittelpunkt steht das emeritierte Akademiker-Ehepaar Emily und Rodney Harris, sie Literaturwissenschaftlerin, er Biologe und Ernährungswissenschaftler am Bell College, Spitzname „Dr. Meat“. Um ihre zahlreichen Alterserscheinungen zu bekämpfen – von Ischialgie bis zu beginnender Demenz – sind sie bereit, die letzte Grenze zu überschreiten: Sie laben sich an der Lebenskraft junger Menschen – buchstäblich. Und das ist kein Spoiler, denn das verrät King bereits im ersten Kapitel.

Ein Seil vom Schicksal

Ab dann ist es ein Wettlauf mit der Zeit, wann Holly den beiden gefährlichen Alten auf die Spur kommt. Den Startschuss gibt Penny Dahl, die die Ermittlerin beauftragt, ihre verschwundene Tochter Bonnie zu suchen, Bibliothekarin am Bell College. Holly ist auf sich allein gestellt, kämpft doch Pete, ihr Partner in der Agentur Finders Keepers, gerade mit einer schweren Corona-Erkrankung. Doch „das Schicksal wirft ihr immer wieder ein Seil zu“, und bald treten die Zusammenhänge zwischen mehreren Vermisstenfällen immer klarer zutage.

„Holly“ zeigt die tiefen Gräben, die Donald Trumps Präsidentschaft und Corona durch die amerikanische Gesellschaft gezogen haben, sowie das Aufflammen von Hass, Engstirnigkeit und Rassismus. Dennoch überzeugt Stephen King mit diesem Buch wohl nur seine erklärten Fans. Mit 620 Seiten ist es zu lang für die letzten Endes eher dünne Handlung, neigt zur Wiederholung, walzt Nebenschauplätze unnötig aus und setzt zu viel Wissen über Hollys frühere Erlebnisse im King-Universum voraus. Warum man dennoch bis zum Ende dabei bleibt? Der King’schen Spannungsmagie entkommt man eben nur schwer.