ÖVP denkt an weitreichende ORF-Reform

Schon wieder hat der Verfassungsgerichtshof Passagen des ORF-Gesetzes als verfassungswidrig aufgehoben. Nach der Finanzierung (die deswegen ab Jänner 2024 neu geregelt wurde) ist es nun der übergroße Einfluss von Regierung und Bundeskanzleramt auf die ORF-Gremien, der vom Höchstgericht beanstandet wurde. Bis spätestens 31. März 2025 muss das Gesetz repariert sein.

Vorher allerdings steht im Herbst 2024 eine Nationalratswahl an, die aus jetziger Sicht vermutlich dazu führen wird, dass sich die Zusammensetzung der Regierung ändert. Doch während die Grünen bereit sind, aufs Gas zu steigen, steht die ÖVP eher auf der Bremse. ÖVP-Generalsekretär Christian Stocker stimmte am Donnerstag in einem Interview für die „Vorarlberger Nachrichten“ in den ÖVP-Kanon ein: Man solle „nichts überstürzen“.

Das ORF-Gesetz entstand unter Schwarz-Blau

Stocker hält eine weitreichendere Reform für möglich als sie der VfGH-Entscheid nötig machen würde: Das ORF-Gesetz sei „insgesamt in die Jahre gekommen“, sagt Stocker, die mediale Landschaft ändere sich rasant. „Darum soll man auch darüber nachdenken, inwieweit das Gesetz insgesamt geändert werden muss.“ Bis hin zum öffentlich-rechtlichen Auftrag – „wie immer der dann aussieht“. Das allerdings müsse gut überlegt sein.

Das nun teilweise aufgehobene ORF-Gesetz ist 2001 unter einer schwarz-blauen Regierung entstanden. Schon damals gab es Kritik am zu großen Einfluss des Kanzleramts. Dass der sogar verfassungswidrig ist, hat zuletzt Medienministerin Susanne Raab (ÖVP) „überrascht“. (i. w.)

