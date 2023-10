Auf Europas Firmen rollt eine Zinslawine zu

Die hohen Zinsen machen die Refinanzierung von Schulden für Unternehmen teuer und werden so manche Firma in Bedrängnis bringen.

Die gestiegenen Zinsen kommen die europäischen Unternehmen einer Studie zufolge teuer zu stehen. Im kommenden Jahr müssten sie dadurch zusätzlich rund acht Mrd. Euro für Zinszahlungen für die Refinanzierung fällig werdender Anleihen aufbringen, geht aus einer Untersuchung der Ratingagentur Scope hervor. Werden auch noch ausstehende Bankschulden hinzugefügt, dürften die zusätzlichen Zinszahlungen der Unternehmen im kommenden Jahr auf geschätzt mehr als 40 Mrd. Euro wachsen.

Damit könnte das Ende der Fahnenstange noch nicht erreicht sein. „Die zusätzlichen Zinskosten aufgrund dauerhaft höherer Kreditzinsen werden in den Jahren 2025 und 2026 weiter steigen, da noch mehr Unternehmensschulden zur Refinanzierung anstehen“, heißt es in der Studie. Es sei unwahrscheinlich, dass die Inflation so weit sinken werde, „um vor 2025 von einer lockeren Geldpolitik und niedrigeren Zinsen profitieren zu können“.

Die EZB hat den Leitzins seit dem Sommer 2022 in einem Rekordtempo von null auf 4,50 Prozent erhöht, um die Inflation in den Griff zu bekommen. Die gestiegenen Zinsen gefährden das Überleben vieler Betriebe. „Wir gehen davon aus, dass die Ausfallraten und Umschuldungen von Unternehmen in ganz Europa weiter steigen werden“, so die Scope-Prognose.

Wer gefährdet ist

Gründe dafür seien nicht zuletzt ein erhöhtes Refinanzierungs- und Zinsrisiko bei einem zugleich verlangsamten Wirtschaftswachstum. Gefährdet seien beispielsweise Unternehmen, die höhere Kosten nicht ohne weiteres an ihre Kunden weiterreichen könnten. Hinzu kämen Branchen, die sich in einem tiefgreifenden Strukturwandel befinden, wie etwa der Einzelhandel. Auch für Zombie-Unternehmen - die bislang nur durch Geldpolitik, staatliche Unterstützung und gute Konjunktur überleben konnten - könnte es nun knapp werden. Ratings würden darauf hindeute, dass sich der Druck auf die Bilanzen verstärken werde. (Reuters)