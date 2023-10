92-Jährige in Wiener Seniorenheim ausgeraubt und missbraucht

Ein Unbekannter drang in der Wohneinheit der Frau ein, fixierte sie am Bett und missbrauchte sie offenbar. Er durchwühlte das Zimmer nach Wertgegenständen und riss ihr Schmuckstücke vom Körper. Die Polizei konnte ihn bisher nicht fassen.

Eine 92 Jahre alte Frau ist am frühen Mittwochabend in ihrem Zimmer in einem Seniorenwohnheim in Wien-Wieden überfallen und offenbar auch missbraucht worden. Am Tatort soll ein entsprechendes Beweismittel gefunden worden sein. Die Polizei wollte das nicht bestätigen. „Weitere Ermittlungen laufen“, hieß es auf Nachfrage seitens der Landespolizeidirektion. Am Tatort seien Spuren sichergestellt worden, diese würden jetzt ausgewertet.

Wie die Landespolizeidirektion zunächst in einer Presseaussendung mitgeteilt hatte, verschaffte sich ein Unbekannter gegen 18.00 Uhr Zutritt in die Wohneinheit der betagten Frau, ging auf das Opfer los und fixierte die Seniorin am Bett. In weiterer Folge dürfte es zu Missbrauchshandlungen gekommen sein. Der Täter durchwühlte dann das Zimmer nach Wertgegenständen und riss der Frau Schmuckstücke und die Armbanduhr vom Körper, um mit den Beutestücken zu flüchten.

Täter flüchtig

Eine Pflegerin fand die verletzte 92-Jährige und alarmierte die Rettung sowie die Polizei. Die Seniorin wurde von der Berufsrettung Wien notfallmedizinisch erstversorgt und in ein Spital gebracht. Vom Täter fehlt vorerst jede Spur. Das Landeskriminalamt Wien, Gruppe Götzmann, hat die Ermittlungen übernommen und steht auch im Austausch mit dem Betreiber des Seniorenwohnheimes. (APA)