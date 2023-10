Margarethe von Trotta: „Nur sonnige Gemüter halte ich nicht aus“

Ich kann immer noch nicht so gut sprechen, wie Bachmann es in meinem Film tut. Wobei ich für manche Dialoge auf geschriebene Texte von ihr zurückgegriffen habe. Wenn sie etwa gefragt wird, warum die Stadt Rom für sie so wichtig ist, fußt ihre wunderbare Erklärung auf einem Originaldokument. Ob sie selbst aus dem Stand so schön reden konnte? Das weiß ich nicht, aber ich vermute es.