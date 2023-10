Österreich: 185 Millionen Kleidungsstücke hängen ungetragen im Kasten

Rund 100 Kleidungsstücke besitzt jeder Österreicher. Mehr als zehn Prozent davon werden nie getragen, die Hälfte nur ab und zu.

Wer hat nicht das eine oder andere Teil im Kasten, das er oder sie nur selten oder nie anzieht: So weit, so unspektakulär. Hochgerechnet sind die Zahlen dann allerdings doch schockierend: 185 Millionen Kleidungsstücke hängen in Österreich ungetragen im Schrank. Das geht aus einer Studie zu nachhaltigem Modekonsum in Österreich hervor, die im Rahmen des Repairfestivals kommende Woche in Wien diskutiert wird.

Rund 100 Kleidungsstücke besitzt laut der Umfrage, die das Institut Integral im Auftrag von Arbeiterkammer und Greenpeace durchgeführt hat, demnach jeder Österreicher. Die Hälfte davon wird oft getragen, ein Viertel gelegentlich, 15 Prozent selten. Und 12 Prozent: nie. Rund 800 Euro geben die Befragten demnach im Schnitt für Kleidung aus, meist in Filialen großer Modeketten oder online.

Fast Fashion als großes Übel

Das Bewusstsein dafür, dass die Kleidungsindustrie problematisch ist, durchaus da ist: Mehr als 90 Prozent der Befragten sind der Ansicht, dass zu viel Kleidung gekauft wird. Jeweils mehr als 80 Prozent sind durchaus der Meinung, dass die Umwelt durch Kleiderüberproduktion massiv belastest wird und dass Fast Fashion ein Übel ist. Die Praxis hinkt allerdings noch hinterher. So kauft etwa nur ein Drittel Second-Hand-Mode ein.

Inspiration in die richtige Richtung will das Repairfestival Wien geben, das am Freitag startet und dieses Jahr den Schwerpunkt Fashion hat. In dem vielfältigen Programm geht es drei Wochen lang ums Reparieren – mit Vorträgen, Filmen, Ausstellungen und unter anderem auch in Workshops, etwa zum sogenannten Visible Mending und Upcycling von alten Kleidungsstücken.