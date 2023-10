Die Presse: Am Mittwoch waren Tausende bei der Gedenkveranstaltung am Ballhausplatz, am Stephansplatz einige Hundert bei einer Pro-Palästina-Kundgebung. Die IKG musste aufrufen, Symbole wie die Israel-Fahne auf dem Heimweg zu verbergen. Mit was für einem Gefühl sind Sie da nachhause gegangen?