Österreichs Sternstunde in einem denkmalgeschützten Mahnmal

Österreichs Politik bräuchte endlich einen Teamchef wie Ralf Rangnick, denn das Land ist heute wieder einmal gespalten. Dank einer neuen TV-Ära laufen Fußball-Länderspiele nur noch auf ServusTV, das ÖFB-Team könnte mit dem Fixieren des EM-Tickets für 2024 einen großen Schritt in die Zukunft machen – und zelebriert dann doch nur den Stillstand in einem Uralt-Stadion.

Fußball ist ein wunderbares Spiel. So sehr der Österreicher die wahre Bedeutung von Sport und Bewegung auch zu negieren versteht, geht es um bedeutsame Errungenschaften wie die Qualifikation zu einer Europameisterschaft, hat dieses Land umgehend acht Millionen Teamchefs. Dass mit Ralf Rangnick ein Vollprofi auf der Bank sitzt, ist da von Vorteil. Umso beruhigender ist, dass ihm Logen-Analysen, vorrangig die seiner Vorgänger, gleich sind.

Wobei, auf die müssen ob des Kuhhandels mit TV-Rechten unverbesserliche Nostalgiker auch verzichten. Länderspiele laufen vorerst nicht mehr im ORF, sondern trotz bzw. dank nationaler Relevanz im echten Free-TV, also auf ServusTV. Für Fußballfans ist es insofern ein Gewinn, weil neue Figuren andere, modernere Sichtweisen haben. Oder, es für die EM ein eigenes TV-Format geben soll. Anhänger der Fallfehler-Fraktion leiden wie all diejenigen, die sich an Gebühren oder politischer Doppelpässe auf dem Küniglberg reiben.

Das ÖFB-Team kann Großes schaffen mit der dritten EM-Qualifikation in Folge. Ein wichtiger Schritt in die Zukunft des rot-weiß-roten Sports, gesetzt im nicht mehr zeitgemäßen Stadion, in dem schon ein Rasenloch klaffte und Matchbesuche maximalen Patriotismus verlangen, um über steinzeit-esque WC-Anlagen, Getränkestände wie Sitze hinwegzusehen. Ein Neubau ist übrigens nicht nur ob der Kosten (laut Stadtrat Peter Hacker eine Milliarde €) endgültig vom Tisch. Das denkmalgeschützte Oval wird ja durch ein sinnvolles Photovoltaik-Projekt abgesichert.

Diese Form der Nachhaltigkeit erspart allen fortan wirklich jede Abrissfrage. Der Stillstand erstrahlt also bald in ganz neuem Licht.

