Sergej Prokofieff, die schillerndste Figur der musikalischen Moderne

Wie kaum ein Zweiter konnte Prokofieff von Werk zu Werk seinen Stil wechseln und immer andere Masken anlegen. Freiwillig ist er in den dreißiger Jahren in die Sowjetunion zurückgekehrt. Die Falle schnappte zu. Wiederum brauchte Prokofieff Masken, um den stalinistischen Terror zu überleben.

Ironie der Geschichte: er starb am selben Tag wie der Diktator.

Zum 70. Todestag des Komponisten gibt man in österreichischen Theatern die Operngroteske ,, Die Liebe zu den drei Orangen“ und das Ballett ,,Romeo und Julia“, die Suite daraus erklingt demnächst in Baden und die Philharmoniker haben in ihr nächstes Konzert-Programm die Fünfte Sinfonie aufgenommen.