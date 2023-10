Es gibt keinen Erlöser: Warum man Manès Sperber heute lesen muss

Manès Sperbers Analyse von Macht und Diktatur leistet unschätzbare Hilfe, die psychischen und sozialen Mechanismen zu begreifen, die dem Rechts- und Linkspopulismus zugrunde liegen.

Als ich einem renommierten Philosophen in einem Gedankenaustausch von der geplanten Neuedition von Manès Sperbers Werken erzählte, antwortete er trocken, er wisse nicht so recht, warum man Sperber lesen sollte. Er wisse nur eines von ihm: dass er einmal Kommunist gewesen sei und dann keiner mehr.

Warum das Werk des 1905 geborenen jüdisch-altösterreichisch-französischen Philosophen, Psychologen und Schriftstellers wirklich noch einmal lesen? Weil er ein Autor ist, der eine Epoche literarisch und analytisch durchdrungen hat, die von der Oktoberrevolution bis zum Niedergang und Ende des sowjetischen Sozialismus reicht. Vielleicht auch deshalb, weil ohne das kommunistische Projekt und ohne die Oktoberrevolution das kurze 20. Jahrhundert, das unterirdisch in der Gegenwart weiterwirkt, kaum zu begreifen ist, etwa in einer fortwährenden antikapitalistischen Rhetorik im Umfeld eines theoretisch höchst instabilen Linkspopulismus, der oft unbemerkt eine prekäre kommunistische Erbschaft mit sich schleppt. Oder in der Gestalt Putins, des (un)heimlichen Erben Stalins, der russischen Autokratie und Geheimdienste. Kaum bestreiten lässt sich, dass das grandiose Scheitern des kommunistischen Experiments, der bolschewistische Terror und die kollektiven Verbrechen Stalins und Maos, denen Millio­nen unschuldiger Menschen zum Opfer fielen, eher zum standardisierten Nicht-Wissen gehört.

Sperber, der vor dem Hintergrund der von Stalin dirigierten Moskauer Prozesse schließlich mit dem Kommunismus brach und ein demokratischer Linker wurde, war vielleicht der Erste, der lange vor Hannah Arendt die Gemeinsamkeiten und Unterschiede zwischen Nationalsozialismus, Faschismus und Stalinismus analysiert hat. Zur historischen Absurdität des Stalinismus gehört, dass er seine unbeschreibliche Gewalttätigkeit mit dem Verweis auf eine heroische, nun ins Nationale gewendete Zukunft legitimierte, in der alles, Mensch und Gesellschaft, ganz anders sein sollte als in der verachteten bürgerlich-demokratischen Welt.

Unerlöste Nationen hier, unerlöste Menschheit dort

Wer heute Sperbers dreiteilige Autobiografie „All das Vergangene“ in die Hand nimmt, der betritt eine so innovative wie zugleich symbolisch aufgeladene Zeit, die einen säkularen postreligiösen Bodensatz enthält, einen Messianismus rechts wie links – unerlöste Nationen hier, unerlöste Menschheit dort. Sperber, ungläubiger und loyaler Jude, hat dem traditionell-religiösen Messianismus ebenso misstraut wie dem säkularen politischen, umso mehr als er als einer der Ersten den Zusammenhang zwischen stalinistischem Terror und revolutionärer Glaubenskrise erkannte. Bei vielen Revolutionären von 1917 wuchsen die ins Zynische gewendeten Zweifel, ob die gewaltigen blutigen „Opfer“ angesichts der Tatsache des drohenden Scheiterns des grandiosen historischen Ziels namens Kommunismus weniger als heroisch notwendige Taten, sondern vielmehr als kolossale politische Verbrechen einzustufen waren. Offenkundig hat der stalinistische Terror mit seiner systemischen Gewalt nicht nur Menschen, vermeintliche Abweichler, sondern auch deren Zweifel vernichten wollen und damit den Weg zu einer neuartigen Diktatur geebnet.