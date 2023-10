EU stellt auch TikTok Ultimatum wegen Falschnachrichten

Nach Elon Musks Plattform X (Twitter) wurde nun auch die Kurzvideoplattform TikTok von der EU aufgefordert, systematisch gegen Fake News zu den Vorgängen im Nahost-Krieg vorzugehen.

Die EU fordert auch von der Kurzvideo-Plattform TikTok ein verstärktes Vorgehen gegen Fake News im Zusammenhang mit dem Angriff der radikal-islamischen Palästinenser-Organisation auf Israel. Es gebe Hinweise, dass über die Video-Plattform Falschinformationen über die Eskalation in Nahost verbreitet würden, sagt EU-Industriekommissar Thierry Breton.



Er habe TikTok-Chef Shou Zi Chew in einem Brief darüber informiert. Das Unternehmen habe 24 Stunden Zeit, sich umfassend dazu zu äußern. Ähnliche Forderungen hatte Breton in dieser Woche bereits in Schreiben an den Kurznachrichtendienst X und die Facebook-Mutter Meta gerichtet. (Reuters)