Die Löhne hinken der Inflation hinterher

Die Reallöhne konnten in den Industrieländern nicht mit der hohen Inflation Schritt halten. Mit Ausnahme der Niedriglöhne, so die OECD. Grund sind staatliche Mindestlöhne.

Wien. Die wirtschaftliche Ent­wick­lung schwächt sich ab. Österreich wird heuer sogar in die Rezession rutschen. Aber es gibt eine Entwicklung, die sich durch nahezu alle Industrieländer zieht: Dem Arbeitsmarkt kann das wenig anhaben. Die Arbeitslosenraten in den Industrieländern liegen auf einem historischen Tief und die Beschäftigungsquoten in vielen Staaten auf einem Rekordhoch. Im zweiten Quartal lag die Beschäftigung im Durchschnitt bei 70 Prozent. Das war der höchste Wert seit Beginn der Aufzeichnungen im Jahr 2005, teilte die Organisation für Wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) am Donnerstag mit.

Auch in Österreich erwarten Ökonomen für heuer und nächstes Jahr nur leicht steigende Arbeitslosenquoten.