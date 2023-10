Israel unter Schock: „Die Seele kann das nicht verarbeiten“

Trauer und Verzweiflung beim Begräbnis zweier Jugendlicher, die an dem Musikfestival in Südisrael teilgenommen hatten und von Hamas-Terroristen ermordet wurden.

Tausende Familien sind vom Terrorangriff betroffen, trauern um Vermisste, sorgen sich um Entführte, versuchen, das Erlebte zu verarbeiten: Fast jeder kennt betroffene Familien. Die Katastrophe trifft die israelische Gesellschaft ins Herz.

Ein ganzes Land steht unter Schock. An jedem Tag seit dem Terrorangriff der Hamas auf Israel kommen weitere Details zu den Gräueltaten ans Licht, tauchen neue Fotos und Videos auf, die die Folgen unbeschreiblicher Grausamkeiten zeigen. Auch die offizielle Zahl der Toten steigt noch immer. Bei 1300 stand sie zuletzt. Und Spuren der Verwüstung, die Beweise der Bestialität, mit der die Terroristen vorgingen, brechen selbst Menschen, die dachten, schon alles gesehen zu haben.

Um die Leichen aus den Dörfern und Kibbutzim abzutransportieren, seien mehrere Lastkraftwagen im Einsatz, erläutert Moti Bokchin, der Sprecher für den freiwilligen Ret­tungsdienst Zaka am Mittwoch in einem Interview mit dem israelischen Fernsehsender 13. „Die Zahlen hier sind etwas, was das menschliche Gehirn einfach nicht fassen kann. Die Seele kann das nicht verarbeiten.“ Mit gebrochener Stimme beschreibt er entsetzlich zugerichtete Leichen, von Männern, Frauen, Kindern, ­Babys. „Das war ein Mord von einer Brutalität, die wir immer in den Geschichten vom Holocaust gehört haben.“