Wo kommt die Energie der Zukunft her?

Österreich müsse massiv in die Strominfrastruktur investieren, aber auch in die Energieerzeugung und -speicherung, weil die Volatilität im Stromsystem laufend steigt.

Eine erstaunliche These: „Wären alle Österreicher heuer mit der Bahn in die Ferien gefahren, wäre das von der Kapazität her für die ÖBB verkraftbar gewesen“, sagt Johann Pluy, Vorstand der ÖBB Infra, der in Zukunft mit weiter stark steigendem Bedarf an Verkehrsleistungen rechnet. Dabei versucht die ÖBB so energieautark wie möglich zu sein, denn wenn man über Mobilitätswende spricht, muss man auch über die Energiewende reden: „Wir betreiben das System Bahn und haben von der Erzeugung von Energie, dem Netz bis zum Verbrauch beinahe alles in einer Hand.“ Das sorge für stabile Kosten, eine saubere Energieversorgung und für Versorgungssicherheit durch eine möglichst verbrauchsnahe und dezentrale Eigenerzeugung durch Wasser, Wind und Sonne. „Neben einem starken Netz arbeiten wir derzeit am Demand-Management, um den Energieverbrauch der Lokomotiven besser steuern zu können“, so Pluy.

Madlen Stottmeyer, „Die Presse“, und Wolfgang Hribernik, Leiter des Center for Energy am Austrian Institute of Technology. „Die Presse“ Roland RUDOLPH

Zieljahr 2040

In einem Monat des heurigen Jahres haben die Zulassungen von E-Autos jene von Dieselfahrzeugen überholt – bisher einmalig. Für Barbara Schmidt, Generalsekretärin von „Österreichs Energie“ ist die Verringerung des CO2-Ausstoßes des Verkehrs eine absolute Notwendigkeit, um die CO2-Neutralität bis ins Jahr 2040 zu erreichen. Der Verkehrsbereich verbraucht beinahe ein Drittel der gesamten Energie und verursacht dementsprechende CO2-Emissionen. „Die Mobilitätswende bedeutet nicht, jedes Auto durch ein E-Auto zu ersetzen“, so Schmidt. „Sondern wir werden viel weniger Individualverkehr sehen.“ Im Lkw-Verkehr werde es eine Mischung aus Wasserstoff- und Elektroantrieben und E-Fuels geben, prognostiziert Schmidt. Den Verkehrssektor dürfe man nicht isoliert betrachten, wenn es um die Systemtransformation geht, meint Wolfgang Hribernik, Leiter des Center for Energy am Austrian Institute of Technology, sondern man müsse ebenso die Sektoren Industrie, Haushalte und Landwirtschaft berücksichtigen. Erst die gesamtheitliche Betrachtung werde zeigen, ob Österreich dafür fit ist und welche Infrastrukturmaßnahmen benötigt werden. „Es ist ein No-Brainer, dass es mehr in Richtung Stromsystem gehen wird“, so Hribernik, „Wir werden massive Investitionen in die elektrischen Netze brauchen, in die Verteilung und die Übertragung, um diese Transformation in den Griff zu bekommen.“ Zusätzlich sei die Entwicklung neuer Technologien, massive Systemumstellungen und Investitionen nötig. „Als Forschungseinrichtung kümmern wir uns darum, wie sich Technologieentwicklung und Systemintegrationsfragen in ein sicheres Zukunftsbild fügen“, so Hribernik.

Akuter Handlungsbedarf

Wie wichtig Technologien bei der Mobilitätswende sind, zeigen die Fakten. Derzeit liegt der Stromverbrauch in Österreich bei etwa 70 Terrawattstunden. Für das Jahr 2040 sei die Prognose noch sehr ungenau, so Hribernik, man erwarte aber einen Bedarf zwischen 125 bis 180 Terrawattstunden: „Wir müssen also massiv in die Strominfrastruktur investieren. Aber wir sehen derzeit diese nötigen Investitionen nicht. Es gibt akuten Handlungsbedarf.“

Um etwa eine Million E-Autos zu betreiben, sei es nötig, das Energiesystem auszubauen und alle Aufgaben gleichzeitig anzugehen, fordert Barbara Schmidt, etwa den Ausbau der Energieerzeugung mittels Wasser, Wind, Sonne und Biomasse. „Gleichzeitig müssen die nötigen Netze geschaffen werden“, so die Expertin. „Und natürlich brauchen wir auch die nötigen Energiespeicher, etwa mittels Wasserstoff.“ Die Kosten für die E-Wirtschaft: rund

60 Milliarden Euro in den kommenden Jahrzehnten.

„Die Volatilität im Stromsystem wird massiv steigen“, ergänzt Hribernik. „Denn wir haben zum Teil eine nicht steuerbare Erzeugung, wie durch Wind und Fotovoltaik, andererseits wird es ein anderes Lastverhalten geben, wie durch das Laden von Elektrofahrzeugen. Zudem wird sich das Sommer-Winter-Problem verstärken, da wir im Sommer wesentlich mehr Strom erzeugen können. Andererseits gibt es im Winter einen höheren Energiebedarf. Wir erwarten einen Ausgleichsbedarf zwischen Sommer und Winter von 15 bis 18 Terrawattstunden.“