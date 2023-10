Die Doppelmission des Antony Blinken

Der US-Außenminister übte bei seiner Blitzvisite Solidarität mit Israel und versuchte zugleich, Schockwellen zu dämpfen.

Benjamin Netanjahu wandte sich beim Pressegespräch im Verteidigungsministerium in Tel Aviv demonstrativ an seinen „Freund Tony“, der über Nacht eigens zu dem Solidaritätsbesuch aus Washington eingeflogen war. Israels Premier hatte zuvor die Kriegsverbrechen der Hamas aufgelistet und seine martialische Rhetorik bekräftigt, wonach er dafür sorgen werde, dass die Hamas – so bestialisch wie der Islamische Staat – ausgemerzt und vom Erdboden verschwinden werde.

Als Jude schickte US-Außenminister Antony Blinken danach ein paar persönliche Worte voraus. Er erinnerte an das Pogrom, das sein Großvater im Zarenreich, in der heutigen Ukraine, überlebt habe, und an seinen Stiefvater, dem während eines „Todesmarschs“ aus einem deutschen KZ in den letzten Kriegstagen die Flucht gelungen war. Hernach versicherte er Israel die unverbrüchliche Unterstützung: „Solang die USA existieren, stehen wir an der Seite Israels.“ Woraufhin sich Netanjahu explizit bedankte.

Militärischer Beistand

Blinken sagte, er sei gleichermaßen geschockt vom Hamas-Terror wie ermutigt von den Reaktionen darauf – angewidert von den Schlächtermethoden der Extremisten, die ihre Opfer vergewaltigt, verbrannt, niedergemetzelt, hingerichtet und geköpft hätten. Schockierende Fotos der Hamas-Gräuel kursierten in Jerusalem, freigegeben von der Regierung, und beim Nato-Rat der Verteidigungsminister in Brüssel.