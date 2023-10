Was Sie heute wissen sollten

Was Sie heute wissen sollten

Wir starten mit Ihnen in den Nachrichtentag und geben Ihnen einen schnellen Überblick über die wichtigsten Themen des Morgens.

Israel: Palästinenser sollen den Norden Gazas räumen: „Das Militär ruft alle Zivilisten im Gazastreifen auf, ihre Häuser zu ihrer eigenen Sicherheit und zu ihrem Schutz nach Süden zu verlassen“, teilte die israelische Armee mit. In den nächsten Tagen werde es Militäroperationen geben. Die Vereinten Nationen warnen vor „verheerenden humanitären Folgen“. Zwei weitere österreichisch-israelische Doppelstaatsbürger wurden laut Außenministerium indes „Opfer des brutalen Terrors der Hamas auf Israel“. Mehr dazu in unserem Israel-Ticker.

Nominierter „Speaker“ Steve Scalise springt ab: Das Chaos im US-Parlament hält: Der von den Republikanern nominierte Steve Scalise wird nun doch nicht für den Chefposten im US-Kongress antreten. Seine Partei sei schlicht zu zerrüttet. Der Kongress steht still. Unsere Korrespondentin Elisabeth Postl berichtet. Mehr dazu.

Konjunktur: Die Lümmel von der letzten Bank: Österreich und Deutschland sind zu wirtschaftlichen Kellerkindern geworden. Höchste Zeit, das Steuer herumzureißen und wieder vernünftige Wirtschaftspolitik zu betreiben. Josef Urschitz in der Bilanz.

„Der Deal mit Tunesien wird halten“ : In der EU-Migrationspolitik läuft die Kooperation mit Herkunfts- und Transitländern alles andere als rund, Tunesien droht mit dem Bruch der Vereinbarung. Wie soll die Zusammenarbeit mit einem gewichtigeren und strategisch bedeutsameren EU-Nachbarn wie Ägypten gelingen, wenn man schon mit Tunis Probleme hat? Der für Migrationspolitik zuständige EU-Kommissar, Margaritis Schinas, plädiert im Interview dafür, die Vereinbarung mit Tunis trotz aktueller Probleme nicht vorzeitig abzuschreiben. Mehr dazu.

Österreichs Sportler des Jahres: Gestern Abend sind die Sportler des Jahres gekürt worden: Seine Leistungen bei der diesjährigen Tour de France brachten Radprofi Felix Gall den Titel Sportler des Jahres ein. Die Nachfolgerin von Anna Gasser als Sportlerin des Jahres heißt Eva Pinkelnig. Das österreichische Fußball-Nationalteam ist zur Mannschaft des Jahres gewählt worden. Mehr dazu.

Österreich gegen Belgien: Das österreichische Fußballnationalteam trifft heute, am drittletzten Spieltag der Qualifikation für die Fußball-EM 2024, auf Belgien. „Dank einer neuen TV-Ära laufen Fußball-Länderspiele nur noch auf ServusTV, das ÖFB-Team könnte mit dem Fixieren des EM-Tickets für 2024 einen großen Schritt in die Zukunft machen – und zelebriert dann doch nur den Stillstand in einem Uralt-Stadion“, schreibt Sport-Ressortleiter Markku Datler im Vorfeld. Die Morgenglosse.

Die Abrechnung des Othmar Karas: Der langjährige ÖVP-EU-Abgeordnete und erste Vizepräsident im EU-Parlament, Othmar Karas, wird nicht mehr für die Volkspartei kandidieren. Gestern hat er in einer persönlichen Erklärung seinen Rückzug aus dem EU-Parlament angekündigt. Er könne den Weg der ÖVP nicht mehr mitgehen, wolle aber politisch aktiv bleiben. Am Abend legte er in der „ZiB 2“ nach: Er sei „menschlich enttäuscht“, dass die Volkspartei zunehmend europafeindlich auftrete. Hören Sie hier einen Podcast zum Thema.