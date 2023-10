EU beginnt Ermittlungen gegen Musk und X

Binnen einer Woche muss die Kurznachrichtenplattform der EU-Kommission darlegen, wie sie verhindert, dass Fake News und Desinformation die öffentliche Sicherheit in Europa bedrohen.

Brüssel. Elon Musk hat die Entschlossenheit der Europäischen Kommission, gegen Hassrede und sicherheitsgefährdende Desinformation auf seiner Kurznachrichtenplattform X vorzugehen, offensichtlich unterschätzt. Am Donnerstagabend gab die Brüsseler Behörde bekannt, dass sie Ermittlungen gegen das Unternehmen X eingeleitet hat. Binnen einer Woche muss X konkret belegen, welchen Krisenreaktionsmechanismus es eingerichtet hat, um zu verhindern, dass der Betrieb und die Nutzung der Plattform „erheblich zu einer schwerwiegenden Bedrohung“ der öffentlichen Sicherheit in Europa beitragen.

Konkret geht es um die massenhaften gefälschten Meldungen, Bilder und Videos, die seit Beginn der Terrorwelle der islamistischen Hamas am vorigen Samstag die früher Twitter genannte Plattform überfluten. Das EU-Gesetz über digitale Dienste sieht vor, dass sehr große Online-Plattformen, wie X eine ist, seit August Verfahren für den Umgang mit Krisensituation haben müssen, wie es nun in Folge der Eskalation des Nahostkonflikts der Fall ist. Das dürfte nach Ansicht der Kommission bei X nicht der Fall sein. Am Mittwoch hatte Linda Yaccarino, die Vorstandschefin von X, zwar in einem Brief an die Kommission beteuert, sich an alle Vorschriften zu halten. Dies hat dem prüfenden Blick der Kommissionsbeamten aber nur wenige Stunden standgehalten.

Bis Ende Oktober muss X darüber hinaus der Kommission glaubhaft machen, dass es rechtskonform mit der Meldung von illegalen Inhalten und mit Beschwerden umgeht, wie es Risiken bewertet und welche Maßnahmen es zu ihrer Minderung ergreift. Sollten diese Antworten die Kommission nicht zufrieden stellen, droht die Behörde mit „der formalen Eröffnung eines Verfahrens“ nach Artikel 66, dem der Verdacht zugrunde liegt, dass X „gegen Bestimmungen dieser Verordnung verstoßen“ hat. In letzter Konsequenz könnte X eine Geldbuße von bis zu sechs Prozent des globalen Vorjahresumsatzes verhängen. Das wären, wie „Die Presse“ errechnet hat, vermutlich mehr als 250 Millionen Euro. Bei Falschangaben, dem Versäumen von Fristen für Auskunftsverlangen, verweigerte Nachprüfungen und ähnliche Verfahrensmängeln könnte die Kommission pro Verstoß eine Geldbuße von bis zu einem Prozent des besagten Wertes verhängen, was rund 42 Millionen Euro wären.