Die Frau dürfte durch einen Brand ums Leben gekommen sein

Einsatzkräfte der Berufsfeuerwehr Graz haben am Donnerstagnachmittag nach einer zwangsweisen Wohnungsöffnung einen leblosen Körper gefunden. Die Frau dürfte durch einen Brand ums Leben gekommen sein, teilte die Landespolizeidirektion Steiermark am Freitag mit. Das Landeskriminalamt Steiermark ermittle. Die Einsatzkräfte waren wegen starken Brandgeruchs gerufen worden. Auch ein toter Hund befand sich in der Wohnung. (APA)