Es mehren sich die Anzeichen, dass sich Chinas Wirtschaft stabilisiert

Der Außenhandel schrumpfte im September zwar weiter. Aber im Detail deuten die Zahlen nun auf eine Stabilisierung hin. Insbesondere bei den Rohstoffimporten sind die Daten ermutigend. Das hat auch mit einem Kalkül der Händler zu tun.

Die Daten, die derzeit aus China kommen, bergen Hoffnung für die Weltwirtschaft. Zwar war die Entwicklung des chinesischen Außenhandels im September erneut rückläufig. Das Minus bei Exporten und Importen fiel aber geringer aus als von Analysten im Schnitt erwartet. Wie die Zollbehörde in Peking am Freitag mitteilte, sanken die Ausfuhren der zweitgrößten Volkswirtschaft im Vorjahresvergleich um 6,2 Prozent. Die Importe gingen im gleichen Zeitraum ebenfalls um 6,2 Prozent zurück. Im direkten Vergleich zum Vormonat stiegen die Handelszahlen jedoch um 3,8 Prozent, was auf eine Stabilisierung hindeutet.

Insgesamt leidet die chinesische Wirtschaft aktuell unter der derzeit schwachen globalen Nachfrage, einem kriselnden Immobilienmarkt sowie einem anhaltend schwachen Binnenkonsum. Doch auch ein Blick auf die chinesischen Rohstoffimporte lässt die Situation nicht ganz so schwarz aussehen. Diese nämlich blieben im September durchaus kräftig, da die Wirtschaft einige Anzeichen einer Erholung zeigte. Dazu kommt, dass die Händler mit Anreizen aus Peking rechneten und ihre Hoffnungen auf sie setzten.

Nach der Sommerflaute beleben sich die Bau- und Fabrikaktivitäten in der Regel im Herbst, was dazu beiträgt, den Rückgang der Gesamtimporte Chinas zu verringern und die Nachfrage nach industriellen Brenn- und Werkstoffen zu stützen, wie Zolldaten am Freitag zeigten.

Die jüngsten Inflationsdaten, bei denen die Verbraucherpreise im September stagnierten und die Erzeugerpreise weiter fielen, deuten jedoch darauf hin, dass möglicherweise mehr politische Unterstützung erforderlich ist, um das Wirtschaftswachstum aufrechtzuerhalten.

Energieerzeugnisse

Die Kohleverschiffungen gingen gegenüber dem Rekordwert vom August auf 42,1 Millionen Tonnen zurück, nachdem sich das Wetter abgekühlt hatte und der Bedarf an Klimaanlagen zurückging. Dies ist immer noch der drittgrößte monatliche Transport aller Zeiten, da die Aufstockung der Lagerbestände für die Nachfragespitzen im Winter und der Druck auf das inländische Angebot aufgrund von Minensicherheitsinspektionen die Mengen bei relativ gedämpften internationalen Preisen stabil hielten.

Die Aufstockung der Lagerbestände für den Winter und die niedrigen Preise trugen ebenfalls dazu bei, dass die Erdgaseinfuhren über 10 Millionen Tonnen blieben, während die Rohölkäufe auf 45,7 Millionen Tonnen zurückgingen, da die Käufer ihre Lagerbestände abbauten, da die Importquoten geringer als erwartet waren.

Metallmärkte

Die Eisenerzeinfuhren blieben einen zweiten Monat lang über 100 Millionen Tonnen. Trotz der anhaltenden Krise auf dem stahlintensiven Immobilienmarkt sind die Mengen im Vergleich zum Vorjahr um 6,7 Prozent gestiegen.

Dies spiegelt laut Capital Economics Ltd. eine Verlagerung zu niedrigeren Qualitäten wider, für die mehr Erz benötigt wird, um die gleiche Menge Stahl zu produzieren, sowie stärkere Infrastrukturausgaben und eine robuste Nachfrage der verarbeitenden Industrie aus Sektoren wie der Automobilindustrie.

Die Importe von Kupfer in Rohform und Produkten stiegen auf den höchsten Stand in diesem Jahr, unterstützt durch Netzinvestitionen und die Nachfrage nach erneuerbaren Energien, während die Erzladungen gegenüber dem Rekord vom August zurückgingen.

„Die erneute Konzentration auf Elektrofahrzeuge und den Ausbau der Stromnetze dürfte die Nachfrage nach nachgelagerten Metallen wieder ankurbeln“, so die ANZ Group Holdings Ltd. in einer Mitteilung vom Freitag im Vorfeld der Handelsdaten.

Landwirtschaftliche Güter

Die Sojabohnenimporte fielen auf ein Siebenmonatstief, nachdem Händler berichteten, dass verschärfte Zollkontrollen die Ladungen verlangsamten.

Auch die Fleischimporte gingen zurück, da die schwachen Schweinefleischpreise und die schleppende Nachfrage auf dem Inlandsmarkt den Appetit auf Lieferungen aus Übersee dämpften. Die Speiseölverschiffungen übertrafen jedoch weiterhin das Niveau des letzten Jahres, als der Verbrauch durch die Covid-Sperrungen beeinträchtigt wurde. (est/Bloomberg/APA)