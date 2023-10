Wien Tourismus verstärkt internationale Bahn-Kooperation

Im Rahmen einer grenzüberschreitenden Kooperation investieren Wien Tourismus, Deutsche Bahn und Österreichische Bundesbahnen gemeinsam 310.000 Euro, um noch mehr Wien-Gäste für die Anreise per Zug zu motivieren.

Wien ist unter Europas Städten jene, die am besten per Bahn angebunden ist. Im Rahmen ihrer neuesten Kampagne – sie läuft von 23. Oktober bis 5. November – setzen Wien Tourismus, Deutsche Bahn und Österreichische Bundesbahnen einen Wien-Schwerpunkt in Berlin, Hamburg, München, Frankfurt, Köln, Düsseldorf und Stuttgart. In Summe investieren die drei Partner heuer 310.000 Euro zur Bewerbung der umweltfreundlichen Zuganreise nach Wien. Internationale Mobilitäts-Partnerschaften wie die aktuelle mit Nightjet und ICE stärken Wiens Position als Europas Bahn-Drehkreuz und das strategische Ziel des WienTourismus, den Anteil Bahnreisender im Gästemix weiter zu steigern.

„Klimaschutz ist Kern-, kein Nebenthema. Unser Ziel, Wiens Städtetourismus entlang der gesamten Customer Journey so klimaschonend wie möglich aufzustellen, verfolgen wir nicht nur auf Destinationsebene, sondern setzen bereits bei der Anreise auf enge Zusammenarbeit mit der Bahn“, sagt Tourismusdirektor Norbert Kettner. „Unserem strategisch festgeschriebenen Ziel, den Modal Split auf Nahmärkten zugunsten der Bahn zu beeinflussen und den Anteil Autoanreisender kontinuierlich zu senken, sind wir bereits große Schritte näher gekommen. Dazu kommt: Das Problem der Last Mile ist in der Öffi-Stadt Wien bravourös gelöst. Die Kooperation mit der Deutschen Bahn und unserem Home Carrier ÖBB auf Wiens stärkstem Herkunftsmarkt Deutschland ist tragende Säule unseres nachhaltigen Engagements – für die umfangreiche, mittlerweile sogar preisgekrönte Zusammenarbeit danke ich beiden sehr herzlich!“

„Mehr Privatsphäre“

„Der Nightjet der neuen Generation hebt das Reisen über Nacht auf ein neues Level: Noch mehr Privatsphäre und noch mehr Komfort für unsere Reisenden“, ergänzt Eva Buzzi, Geschäftsführerin der ÖBB Rail Tours Touristik GmbH. „Die ersten neuen Nightjet-Züge werden ab 10. Dezember auf der Linie Wien/Innsbruck-Hamburg eingesetzt. Seit 11. Oktober können allgemein Nachtzugtickets für den nächsten Städtetrip, den Familienbesuch an den Weihnachtsfeiertagen oder einen Kurzurlaub im Norden gebucht werden. Wir von Rail Tours schnüren gerne die passenden Pauschalpakete mit der Anreise im Nightjet und dem Aufenthalt im Wunschhotel.“

Soeben hat der WienTourismus für seine Kooperationen mit der Bahn im Rahmen seines Rail Service Developments den Rail Tourism Award 2023 erhalten. Im Zuge des World Passenger Festivals (4. bis 5. Oktober in der Messe Wien) wurden seine Kampagnen unter anderem mit den ÖBB und der Deutschen Bahn („United Cities of Tourism“ und „Celebrate Life. Experience Vienna“) als „Best Cross-Border Campaign“ geehrt. Bei dieser Gelegenheit gaben die Veranstalter zugleich bekannt, dass Wien auch für 2024 den Zuschlag für den renommierten Kongress erhält, der jährlich mehrere Tausend Vertreter:innen von Bahn-, Bus-, Nahverkehrsbetreibern und Mobilitätsanbietern weltweit vernetzt. (red.)