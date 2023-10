Jüdisches Museum in New York feiert Chloé-Gründerin Aghion

Ausgestellt werden ab Februar Fotos, Dokumente und etwa 150 Kleidungsstücke aus der rund 70-jährigen Firmengeschichte des Mode-Unternehmens.

Star-Designer wie Karl Lagerfeld und Stella McCartney starteten ihre Karriere beim Modehaus Chloé - jetzt wird dessen 2014 gestorbene Gründerin Gaby Aghion mit einer Ausstellung geehrt. Die Schau „Mood of the moment: Gaby Aghion and the house of Chloé„ ist ab Freitag bis zum 18. Februar 2024 im Jüdischen Museum am Central Park in New York zu sehen. Ausgestellt sind Fotos, Dokumente und etwa 150 Kleidungsstücke aus der rund 70-jährigen Firmengeschichte des Mode-Unternehmens.

Aghion war 1921 als Gabriella Hanoka in eine jüdische Familie in Ägypten hineingeboren worden. Später zog sie nach Paris, gründete dort 1952 Chloé - und führte das Modehaus vor allem durch die Anstellung von Designern wie Lagerfeld, McCartney oder Gabriela Hearst zum Welterfolg. „Ihr Werk hat den Pfad der globalen Modeindustrie verändert, indem er die Körper von Frauen von den restriktiven Ansichten und Stilen ihrer Zeit befreit hat“, hieß es vom Museum. (APA/dpa)