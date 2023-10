Dollfuß-Museum: Konzept zur Neugestaltung steht

Das neue Museum soll 2024 starten.

Das umstrittene und seit Anfang 2022 geschlossene Museum in Texingtal (Bezirk Melk), das Engelbert Dollfuß gewidmet ist, soll neu gestaltet werden. Das Kuratorenteam (Remigio Gazzari, Christian Rabl und Johanna Zechner) will das neue Konzept mit Projektleiter Alexander Hauer und Bürgermeister Günther Pfeiffer (ÖVP) kommenden Freitag in Wien präsentieren. Die Umsetzung soll Anfang 2024 starten.

Die Gemeinde Textingtal hatte im Mai 2022 dafür den Verein „MERKwürdig. Zeithistorisches Zentrum Melk“ mit der Neukonzeption des Museums beauftragt. An der Neukonzeption war auch die Politikwerkstatt des Vereins Museum Arbeitswelt im oberösterreichischen Steyr beteiligt. Ein breit angelegter Partizipationsprozess mit Bürgern, Gemeinderäten und Schülern wurde initiiert. Begleitet wurde das Projekt von einem siebenköpfigen wissenschaftlichen Beirat.

Texingtal ist die Heimatgemeinde des aktuellen Innenminister Gerhard Karner (ÖVP). Karner sah sich bei seinem Amtsantritt mit Unmut wegen des Museums konfrontiert. Dollfuß unter anderem diktatorischer Bundeskanzler während des Austrofaschismus. Sein Kampf gegen den Nationalsozialismus aber wird positiv gewürdigt. Das Verhältnis der ÖVP zu Dollfuß sorgte in der Vergangenheit immer wieder für Kontroversen. So hing bis 2017 ein Dollfuß-Porträt im ÖVP-Parlamentsklub. (APA, juwe)