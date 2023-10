Im seit rund einem Monat laufenden Prozess muss sich Google wegen angeblicher Verletzung von US-Kartellgesetzen verantworten. Jetzt wurden Details zum Milliarden-Deal zwischen Google und Apple bekannt.

Der Ausgang des größten Kartellrechtsverfahren im Tech-Bereich seit dem Microsoft Prozess in den 1990ern könnte Bewegung in die derzeitige Gewichtung der Internetriesen bringen. Ein zentraler Punkt der Verhandlungen beschäftigt sich damit, dass Google mit milliardenschweren Zahlungen an Gerätehersteller wie Apple sichergestellt habe, dass diese ihren Kunden Google als Standard-Suchmaschine anbieten.

Wie aus einem Bericht des IT-Portals „The Register“ hervorgeht, zahle Google laut dem Finanzdienst Bernstein dem I-Phone Hersteller geschätzt zwischen 18 und 20 Milliarden Dollar im Jahr (die Summe entspreche mehr als einem Sechstel des Jahresgewinns von Apple). Das passiere in Form eines Information Service Agreements (ISA) wie es in einem Bericht weiter heißt, welches im Prozess als Beispiel für besonders wettbewerbswidriges Verhalten hervorgehoben wurde. Das Justizministerium gehe von „nur“ rund zehn Milliarden aus, doch auch diese Zahl käme nicht von Google oder Apple selbst, sondern ebenso von externen Quellen.

Für Apple gäbe es beispielsweise auch die Möglichkeit eine Partnerschaft mit einer anderen Suchmaschine einzugehen. Der US-Technologieriese hat früheren Berichten zufolge bereits über eine Ablösung von Google als Standard-Suchmaschine in seinem Internet-Browser „Safari“ nachgedacht. Laut dem IT-Portal könne die Vereinbarung mit Google im Falle einer Verurteilung außerhalb der USA trotzdem beibehalten werden. Apple hätte in jedem Fall zwar mit finanziellen Einbußen zu rechen, doch auch andere Optionen zur Verfügung.

Experten halten es für möglich, dass Google den Fall verlieren könnte. Ob der IT-Riese dadurch auch seine Marktdominanz verlieren würde, ist schwer abzusehen. Das Unternehmen selbst weist die Vorwürfe zurück.

Ein Urteil im Google-Kartellverfahren wird sich voraussichtlich bis 2024 hinziehen. Dann könnte ein langwieriger Berufungsprozess folgen, der das Verfahren weiter verlängern würde. (jup)