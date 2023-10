Hörenswerte Mode-Podcasts

In die Welt der Mode kann man auch per Kopfhörer eintauchen. Eine Auswahl an Podcasts, die Mode, Nachhaltigkeit und Luxus zum Inhalt haben.

„Wardrobe Crisis“

Um Nachhaltigkeit, Ethik in der Textilindustrie und die Zukunft der Mode geht es in diesem Podcast von Autorin und Journalistin Clare Press. Sie spricht mit Interviewpartnern darüber, wie am globalen Modemarkt Veränderung stattfinden kann. Press spricht in „Wardrobe Crisis“ etwa mit Model Amber Valletta, aber auch mit Aktivistin Rosario Dawson und Wissenschaftler Raj Patel.

„We are Fashion Revolution“

In eine ähnliche Kerbe schlägt „We are Fashion Revolution“ von Fashion Revolution Germany. Zehn Jahre ist das Rana Plaza-Unglück in Bangladesch nun schon her, bei dem über 1100 Textilarbeiterinnen ihr Leben verloren. Was hat sich seitdem verbessert? Welche aktuellen Probleme und Lösungen gibt es? Diese Fragen stellt Maria Osburg und beantwortet sie teilweise zusammen im Gespräch mit Gästen.

„Chanel Connects“

Der Chanel-Podcast läuft bereits in der dritten Staffel. Hierbei handelt es sich genau genommen zwar eher um einen Kultur-Podcast, die Grenzen zwischen Mode und Kultur sind aber ja bekanntlich oft fließend. Autoren, Künstler und Schauspieler sprechen über Themen, die die Gegenwart und die Zukunft betreffen. Dabei entstehen spannende Gespräche.

„Gucci Podcast“

Im Podcast des Florentiner Modehauses kommen Kreative zu Wort, die mit Gucci zusammenarbeiten. Dabei geben sie Einblick in ihre Arbeit, sprechen aber auch über Inspirationen und Visionen. Thematisch ist der Podcast mit Beauty, Kunst, Sport, Umwelt, Tradition und noch viel mehr breit aufgestellt.

„Every Outfit“

Begonnen hat alles, indem Chelsea Fairless und Lauren Garroni auf Instagram die Outfits von „Sex and the City“ analysierten. 2021 folgte der Podcast. Nun stehen nicht nur die Outfits der TV-Serie, sondern auch Trends der Popkultur auf dem Programm. Es werden Looks vom roten Teppich ebenso analysiert wie Moderelevantes aus Serien wie „Succession“.

(cg)