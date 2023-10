Frankreich stoppt EU-Zulassung für Glyphosat

Die Mitgliedstaaten können sich nicht auf eine Fortsetzung der Erlaubnis des umstrittenen Unkrautvernichtungsmittels einigen. Frankreich enthielt sich und war das Zünglein an der Waage.

Brüssel. Nächste Runde im Ringen um Roundup: bei einer Sitzung der zuständigen Fachbeamten der Mitgliedstaaten fand sich am Freitag nicht die nötig Mehrheit, um das Unkrautvernichtungsmittel Glyphosat für weitere zehn Jahre in der EU zuzulassen. Der entsprechende Vorschlag wurde unter anderem von Österreich abgelehnt, doch das Zünglein an der Waage war Frankreich, das sich enthielt, und somit die qualifizierte Mehrheit von 55 Prozent der Mitgliedstaaten, die zugleich 65 Prozent der EU-Bevölkerung vertreten, verhinderte. Auch Luxemburg, Belgien, Slowenien, Kroatien, Malta und Deutschland unterstützten den Vorschlag der Kommission nicht.

Nun wird in der ersten Novemberhälfte ein Berufungsausschuss sich mit dem Dossier befassen. Hier gelten dieselben Abstimmungsregeln. Gibt es hier also wieder keine qualifizierte Mehrheit für die Verlängerung, darf die Kommission entscheiden. Die Zeit dränge, sagte ein Sprecher am Freitag. Denn die geltende Zulassung läuft am 15. Dezember aus.

Glyphosat ist ein höchst wirksames Mittel, um Unkraut schnell zu vernichten. Es hat allerdings laut der UN-Agentur für Krebsforschung das Potenzial, Krebs zu erregen. Die Studien, mit welchen die Kommission ihre Empfehlung der Verlängerung der Zulassung von Glyphosat begründet, werden jedoch von den Herstellern zur Verfügung gestellt. Das setzt den gesamten Zulassungsprozess durch die EU-Agentur für Lebensmittelsicherheit und die EU-Chemikalienagentur seit Jahren der Kritik aus, mit Daten zu arbeiten, die eine Schlagseite haben.

Behinderter Jugendlicher erhielt Recht

Ein neues Element in diesem Konflikt zwischen Umwelt- und Gesundheitspolitik auf der einen Seite und dem Interesse einer effizienten Landwirtschaft und Lebensmittelproduktion auf der anderen Seite hat dieser Tage einen neuen Aspekt bekommen. Ein 16-jähriger Bursche namens Théo Grataloup erhielt vom französischen staatlichen Fonds für die Entschädigung von Pestizid-Opfern recht. Seine Mutter, die einen Reitstall betrieb, war, während sie mit ihm schwanger war, ständig dem Unkrautvernichter Glyper ausgesetzt, der wie Roundup Glyphosat enthält. Théo kam mit schwersten Deformationen von Kehlkopf, Speiseröhre und Atemwegen zur Welt. Er musste deswegen seither 54 Operationen unter Vollnarkose über sich ergehen lassen. Der französische Opferfonds anerkannte auf Basis wissenschaftlicher Gutachten seine Beschwerde, wonach es zwischen der starken Glyphosat-Ausgesetztheit seiner schwangeren Mutter und seinen Behinderungen einen direkten Zusammenhang gebe. Diese Entscheidung fiel bereits am 10. März vorigen Jahres, die Familie Grataloup ging aber erst jetzt im Vorfeld der möglichen Neuzulassung von Glyphosat an die Öffentlichkeit.