Touristen in Israel - heftige Kritik an AUA

Viele Österreicher waren während der Terroranschläge als Touristen in Israel und kamen nur schwer aus dem Land heraus. Das Verhalten der AUA sorgt dabei mitunter für große Verärgerung.

Die Rückholung von österreichischen Staatsbürgern, die sich während der Terroranschläge der islamistischen Hamas bereits in Israel befunden haben, ist nach den anfänglichen Problemen mit der nicht einsatzbereiten Hercules-Maschine des Bundesheeres inzwischen angelaufen. Sonderflüge der AUA transportierten am Donnerstag bereits Touristen aus dem Land. Heute, Freitag, sollen neuerlich Chartermaschinen über Zypern nach Tel Aviv fliegen.

Dennoch gibt es unter Kunden der AUA nun auch Kritik über das Verhalten der Fluglinie während der gesamten Krise. Denn während sie nun mit Chartermaschinen im Auftrag des Außenministeriums nach Israel fliegt, wurden sämtliche Linienflüge bis inzwischen 22. Oktober eingestellt. Davon betroffen war auch Roland Michelitsch. Der Österreicher besuchte mit seiner Frau Freunde in Israel, als das Land am 7. Oktober von den Angriffen der Hamas überrascht wurde. Sein Rückflug hätte am 10. Oktober mit der AUA in Tel Aviv starten sollen. „Wir hatten bereits eingecheckt und die Bordpässe, als die AUA plötzlich auch diesen Flug gecancelt hat.“

Schwieriger Rückflug

Begründet wurde dies von der AUA und der ganzen Lufthansa-Gruppe mit Sicherheitsbedenken. Man wolle keine Flugzeuge mehr in die Region schicken. Die Passagiere hätten das Gefühl gehabt, hier mit dem Problem allein gelassen zu werden, sagt Michelitsch.

Die israelische Fluglinie El Al intensivierte indes ihre Flüge nach Europa, um Ausländern die Möglichkeit zu bieten, das Land zu verlassen. Da er seiner Ansicht nach auch hier von der AUA keine Unterstützung für einen Alternativflug erhielt, organisierte sich Michelitsch über seine israelischen Bekannten selbst einen Flug nach Wien mit El Al – angesichts der Krise jedoch zum doppelten Preis.

Verweis auf höhere Gewalt

Als er wieder in Wien war, wollte er zumindest diese Mehrkosten von der AUA nun ersetzt haben. Doch diese lehnte dies mit Verweis auf höhere Gewalt ab. „Die Kunden erhalten eine Refundierung für ihre ausgefallenen AUA-Flüge“, heißt es dazu auf Anfrage bei der heimischen Fluglinie. Mehrkosten, die durch einen selbst gebuchten anderen Flug entstanden sind, würden jedoch nicht ersetzt werden.

Und für die Organisation der Ersatzflüge sei nach Absage der AUA-Linienflüge das Außenministerium und die Botschaft in Tel Aviv zuständig. Man könne daher auch nicht sagen, wie viele der nun per AUA-Charter aus Israel geholten Passagiere eigentlich AUA-Linien-Passagiere seien, deren Flüge gestrichen wurden.