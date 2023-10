„Unsere Polizei liest Romane“

Was an Marko – der Hauptfigur von „18 Kilometer bis Ljubljana“ – war es, das Sie zehn Jahre, nachdem er erstmals Held Ihres Romans „Tschefuren raus!“ gewesen war, zu ihm zurückgeführt hat? (Anm.: Tschefuren ist der abwertende Ausdruck, der in Slowenien für südslawische Gastarbeiter verwendet wird.)