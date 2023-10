Gudrun Lerchbaum: Von einer Hölle in die nächste

Gudrun Lerchbaums Antiheldin Maria ist eine, die nicht Nein sagen kann. Eine bedrückende Geschichte der Ausbeutung, inspiriert von rumänischen Pflegerinnen.

Als ihre Mutter tot im Bett liegt, denkt Maria zuerst an Libellen, ihr Zeigefinger liegt über einem Paar weißgerändeter Flügel. Dumm nur, dass diese Libellen auf das Kissen gedruckt sind, das Maria in der Hand hält. Fast so dumm, wie dass die bettlägerige, sterbenskranke Mutter dem Arzt gesagt hat, wenn er ihr nicht auf den letzten Weg helfen wolle, müsse sie noch ihre Tochter bitten, sie mit dem Kissen zu ersticken. Was wirklich passiert ist, weiß Maria allerdings nicht. Sie hatte einen ihrer Aussetzer.

Befreit nach vielen Jahren der Pflege, gönnt sie sich ein Sektfrühstück samt anschließendem Sex mit einem Fremden, hebt bei der örtlichen Bank das Geld der Mutter ab, sieht die Polizei vor ihrem Haus und flieht in einer ersten Panikreaktion. Was darauf folgt, ist eine ebenso rasante wie zutiefst bedrückende Geschichte über eine Frau, die „nicht die hellste ist“, nicht Nein sagen kann und von einem irre lachenden Schicksal von einer Hölle in die nächste gekegelt wird.

Die österreichische Schriftstellerin Gudrun Lerchbaum hat mit „Zwischen euch verschwinden“ eine packende, gnadenlose Geschichte der Ausbeutung geschrieben, gespickt mit unglücklichen Entscheidungen. Obwohl Lerchbaum sich von rumänischen Pflegerinnen inspirieren ließ, geht es hier grundsätzlich darum, was Stärkere den Schwächeren antun, bis diese explodieren und sich wehren. Was durchaus blutig enden kann. Eine Leseempfehlung.