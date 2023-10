Wie löscht man ein brennendes Elektroauto?

Fahrzeuge mit eingebauter Batterie brennen anders als solche mit konventionellem Antrieb. Daher muss man dem Feuer auch anders begegnen.

Die Schreckensszenen nach dem Busunfall bei Venedig, der 21 Menschenleben gefordert hat, werden jenen, die sie im Fernsehen oder auf Social Media gesehen haben, noch lang in Erinnerung bleiben: Ein Bus mit Elektroantrieb ist von einer Brücke gestürzt und anschließend in Flammen aufgegangen. „Wenn ein E-Fahrzeug in Brand gerät, hilft kein Feuerlöscher“, weiß Hermann Steffan vom Institut für Fahrzeugsicherheit der TU Graz, wo sich ein Forschungszentrum speziell mit dem Thema sichere Batterien befasst.

„Der Löschschaum ist zwar zielführend, wenn ein Auto mit Verbrennermotor Feuer fängt, weil er den Flammen die Sauerstoffzufuhr aus der Luft entzieht und das Feuer somit erstickt. Bei einem Elektrofahrzeug ist der Sauerstoff jedoch in der Batterie gespeichert, und da kommt der Schaum nicht hin.“ Die nach derzeitigem Forschungsstand beste Alternative: Das gesamte Fahrzeug wird „ertränkt“. Steffan: „Immer mehr Feuerwehren haben einen Löschcontainer, in den das brennende Auto mithilfe eines Krans gehievt wird. Danach wird der Container mit Wasser geflutet. Das Auto muss mehrere Stunden lang in diesem Wasserbad verbleiben, bei kürzerer Dauer besteht die Gefahr einer Wiederentzündung.“ Einige Kfz-Hersteller haben bei ihren Elektrofahrzeugen auch Anschlüsse für Feuerwehrschläuche vorgesehen. Auf diesem Weg kann Löschwasser direkt auf die Batterie laufen.