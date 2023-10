Auch im Kino kommt man an Taylor Swift nicht vorbei

Eine Szene aus Taylor Swifts Konzertfilm: Der Look bezieht sich auf die „Ära“ des Albums „Lover“, eines von zehn, die in den Konzerten zelebriert werden.

Der US-Popstar ist wieder einmal angetreten, einen Rekord zu setzen – diesmal in den Kinos. Allein in Wien wird am Freitagabend 24 mal der Konzertfilm zu Taylor Swifts „Eras Tour“ gezeigt. Von ausverkauften Sälen kann aber keine Rede sein.

Es ist das Wochenende der Taylor Swift – wieder einmal. Jedenfalls in den Kinos: Der US-Popstar, der regelmäßig für neue Rekorde sorgt, und der nicht nur die Klatschspalten, sondern zuletzt auch die Politik-, Sport- und Wirtschaftsseiten beschäftigte, erobert nun auch die Leinwände. Während Swifts Welttournee „The Eras Tour“ noch läuft (nach Europa führt sie im Sommer 2024), läuft bereits der gleichnamige Konzertfilm zur Tour an, in 8500 Kinos weltweit. Wer dieses Wochenende ins Kino gehen will, kommt auch in Österreich nicht an dem Pop-Phänomen Taylor Swift und ihren Fans vorbei: Die meisten großen Kinos widmen ihre Hauptsäle dem dreistündigen Film. Allein in Wien sind am Freitagabend 24 Vorstellungen angesetzt.

Von ausverkauften Sälen kann dabei keine Rede sein: Tickets waren am Freitagnachmittag noch ausreichend zu haben. Ein Ansturm wie jener im vergangenen Juli auf die 170.000 Karten für die drei Wien-Konzerte der Sängerin im Sommer 2024 blieb aus. Die Kinos zeigten sich bislang dennoch zufrieden. Global kündigt sich ohnehin ein Sensationserfolg an. Die US-Kinokette AMC meldete schon vorige Woche Vorverkaufseinnahmen in Höhe von 100 Millionen US-Dollar. Das macht „The Eras Tour“ zum lukrativsten Konzertfilm der Geschichte.

Regie führte bei dem Film Sam Wrench, der zuvor auch den Konzertfilm „Billie Eilish Live at The O2“ inszeniert hatte. In 169 Minuten wird ein Zusammenschnitt von drei Konzerten aus dem August im SoFi Stadium in Inglewood, Kalifornien, gezeigt. Die „Eras Tour“ ist Swifts zweite reine Stadiontournee, und als solche eine Werkschau ihres bisherigen Schaffens, das die Sängerin entsprechend ihrer zehn Studioalben in „Ären“ einteilt. Die aufwendige Bühnenshow ist von zahlreichen Kostümwechseln geprägt, zu jeder „Ära“ gibt es einen eigenen Look, den die Fans in den Rängen auch gerne kopieren. Auf Instagram hat Taylor Swift ihre Fans aufgefordert, sich auch für den Kinobesuch gemäß ihres Lieblingsalbums herauszuputzen – und überhaupt auch im Kinosaal auf ihr typisches Konzertverhalten nicht zu verzichten: „Eras attire, friendship bracelets, singing and dancing encouraged“, schrieb sie. „Eras“-Kleidung, Freundschaftsbänder, Singen und Tanzen sind als ausdrücklich erwünscht.

Beyoncé zieht nach

In Nordamerika lief der Film wegen der hohen Nachfrage schon am Donnerstag, einen Tag früher als geplant, an. Zur Weltpremiere am Mittwoch ließ sich auch Popstar Beyoncé blicken. Sie will es Swift demnächst gleichtun: Für Dezember kündigte sie die Premiere ihres Konzertfilms „Renaissance: A Film by Beyoncé“ an. (kanu)