Die besten HR-Leute und ihre besten Ideen

Fred Mahringer, ausgezeichnet als HR-Person of the Year

A1-Personalchef Fred Mahringer wurde als HR-Person of the Year ausgezeichnet.

Zum 8. Mal wurden im Rahmen der HR Inside Summit, Österreichs größtem HR-Kongress, die HR-Awards verliehen. Die Auszeichnung als HR-Person of the Year ging an Fred Mahringer, Director Human Resources bei A1 Telekom Austria AG. Die Jury begründete die Entscheidung unter anderem damit, dass Mahringer „Menschen empowert“ und das „über die Unternehmensgrenzen hinweg“.

Die Auszeichnungen in den weiteren Kategorien gingen an Sandoz (Kategorie Strategy, Leadership & People Development) für die Reorganisation der Schichtarbeit, Garten- & Landschaftsbau Verband Österreich (Employer Branding) für die Aktion „Jetzt Gartengott werden!“, Ankerbrot (Diversity, Equity & Inclusion) für Community Recruiting. Als Newcomer wurden die Wiener Stadtwerke und Apprentigo Lehrlingshackathon ausgezeichnet. HR-Team des Jahres wurden die Personalisten der Caritas der Erzdiözese Wien. Großer Abräumer des Abends war die CS Caritas Socialis, die Gold (Tool gegen Ghosting) und Bronze (Offboarding) in der Kategorie Tools & Services und Gold in der Kategorie Recruiting (Anna entdeckt den schönsten Beruf der Welt) gewann.

Alle Preisträger auf einen Blick:

Strategy, Leadership & People Development

Gold: Mehr als nur ein neues Schichtmodell: Reorganisation der Schichtarbeit mit „NEW WORK“force Management | Sandoz GmbH

Silber: Every Job is a Climate Job - ESG @A1 | A1 Telekom Austria AG

Bronze: Tutorenprogramm | Mercedes-Benz Österreich GmbH

Gold: (K)Ein Voodoo-Tool gegen Ghosting | CS Caritas Socialis

Silber: Growth hub: dein smarter persönlicher Lernassistent und Karrierebooster | Magenta Telekom

Bronze: Offboarding: Servus und auf (ein) Wiedersehen | CS Caritas Socialis

Gold: Anna entdeckt den schönsten Beruf der Welt | CS Caritas Socialis

Silber: „Im Wirtshaus kuman d´Leid zom“ - HAI Bierdeckelaktion | Hammerer Aluminium Industries Holding GmbH

Bronze: RISE - Recruiting our Indispensable Sales Engine | NEW WORK Austria XING kununu onlyfy GmbH

Gold: Jetzt Gartengott werden! | arche nova werbeagentur gmbh & GALABAU Verband

Silber: eSports by W&H | W&H Dentalwerk Bürmoos GmbH

Bronze: LEHRE LÄUFT! Lehrlingsmarketing 22/23 | Wiener Stadtwerke-Gruppe

Gold: Community Recruiting | Ankerbrot Holding GmbH

Silber: EY Recruiting in the Dark | Ernst & Young ServicegmbH & Co OG Steuerberatungsgesellschaft

Bronze: CariLehre - Lehrlinge mit Behinderungen | Caritas der Erzdiözese Wien - Hilfe in Not

Gold: Caritas Human Relations - Gemeinsam stark durch alle Krisen | Caritas der Erzdiözese Wien - Hilfe in Not

Silber: Der Sandoz Spin-off: Wie P&O (People & Organization) Austria sich selbst mit-umgebaut hat | Sandoz GmbH

Bronze: #zusammensindwirstark | Theo Förch GmbH

apprentigo Lehrlingshackathon

Fred Mahringer | Senior Director Human Resources bei A1 Telekom Austria AG

Moderator und Paralympics-Schwimmer Andreas Onea HR Inside Summit