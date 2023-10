Ein Ultraliberaler drängt ins argentinische Präsidentenamt

Javier Milei mischt den argentinischen Wahlkampf auf. Er will den Peso abschaffen und kündigt einen drastischen Sparkurs an. Ein Porträt.

Keine elf Stunden nach dem Ende der letzten TV-Debatte setzte sich der favorisierte Präsidentschaftskandidat in ein Radiostudio und antwortete auf die Frage, ob man fällige Festgeldanlagen jetzt noch erneuern sollte: „In Pesos keinesfalls. Der Peso ist die von argentinischen Politikern ausgegebene Währung, weshalb er noch weniger wert ist als Exkremente. Nicht mal zum Düngen der Felder taugt er.“

So argumentiert Javier Milei. Der auf seinen Wahlkampfauftritten mit rotierender Kettensäge posiert. Der die traditionellen politischen Parteien, ihre Apparate und Funktionäre als „Kaste“ abkanzelt. Die will er ebenso in die Wüste schicken wie die Angestellten der argentinischen Notenbank. Letztere will er zusperren.

US-Dollar als Zahlungsmittel