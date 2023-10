Was tun Österreichs Jüdische Museen jetzt?

Jüdische Museen in Österreich. Solidarisierung mit „allen“ Betroffenen auf Social Media und eine Ausstellung über Palästinenserinnen in Tel Aviv, die bleibt: Wie Barbara Staudinger vom Wiener Museum und Hanno Loewy in Hohenems auf die Lage reagieren.

Das ist der Grund, warum ich an diesem Fotoprojekt teilnehme, nicht wegen des politischen Aspekts, sondern wegen des feministischen Aspekts. Um uns so zu zeigen, wie wir sind. Es sollte optimistisch und zugleich ehrlich sein. Ich hoffe, es wird zeigen, dass wir zusammenleben wollen, auf gleicher Augenhöhe.“ Das Zitat einer der jungen Frauen in der aktuellen Ausstellung im Jüdischen Museum Hohenems wirkt wie aus einer anderen Zeit. „A Place of Our Own“ heißt dieses Projekt der israelisch-jüdischen Fotografin Iris Hassid, die sechs Jahre lang das Alltagsleben von vier palästinensischen Studentinnen, alle israelische Staatsbürgerinnen, in Tel Aviv begleitet hat.