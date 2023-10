Sozialismus einst: Fürsorge und Wohnungen

Vor hundert Jahren fiel der Beschluss für den Gemeindebau im Roten Wien.

Wien um 1900. Durch die massenhafte Zuwanderung aus den Kronländern der Monarchie in die Metropole herrscht hier unsagbare Wohnungsnot. Zinskasernen entstehen, aber auch jeder Kohlenkeller dient als Schlafquartier. Die Tuberkulose heißt bezeichnenderweise Wiener Krankheit. Ab 1914 fordern die Arbeiter menschenwürdige Quartiere. Aber erst ab 1922 – Wien und Niederösterreich trennen sich – kommt ein Mieterschutzgesetz, dann die Wiener Wohnbausteuer. Ein Wohnbauprogramm (55.000 Wohnungen) wird am 21. 9.1923 beschlossen. Reumannhof (480 Wohnungen), Sandleitenhof (1587) und Metzleinstalerhof (202) entstehen. Badeanstalt, Wäscherei, Bücherei und Kindergarten befinden sich in den Anlagen. Eine Gemeinschaftsküche lässt sich aber nicht realisieren.

Am eindrucksvollsten ist natürlich der tausend Meter lange Bau in Heiligenstadt, jedem Wiener als Karl-Marx-Hof ein Begriff. 1930 fertiggestellt, ist er stolzes Symbol der Sozialdemokratie und des Roten Wien. Dass sich bis dato noch kein aufrechter SPÖ-ler über den üblen Antisemiten Marx so wie über Karl Lueger Gedanken gemacht hat, ist wohl eine der vielen Absurditäten des herrschenden Zeitgeists. Eine Petition zur Umbenennung fand 2020 wenig Unterstützer. Der Wohnbaukomplex verfügt über 98 Stiegen und bot 1382 Wohnungen für 5000 Menschen. Kindergärten, Mutterberatungsstelle, Zahnklinik, Postamt, Jugendheim, Ambulatorium, Apotheke und 25 Geschäfte wurden untergebracht. Nur 23 Prozent des über 150.000 Quadratmeter großen Geländes wurden für die Bauwerke benötigt, der Rest wird als Spiel- und Gartenfläche genutzt. Im einstigen Waschsalon 2 laufen stets sehenswerte Spezialausstellungen.