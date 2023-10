Barfuß zum Baum werden

Die Welt ist voller Widersprüche. Neulich hat ein österreichischer Musiker auf seiner Facebook-Seite verkündet, dass sein nahendes Konzert ausverkauft sei, um einen Satz später zu verkünden: An der Abendkassa gebe es noch Karten. Schrödingers Konzert quasi: Es ist ausverkauft und doch nicht ausverkauft.

Widersprüche sind mir neulich auch im Horoskop untergekommen. Mir als im Zeichen der Fische Geborenen wurde da mitgeteilt, dass ich zu groß träume. Zum Ausgleich soll ich „barfuß“ gehen (wie gut, dass der Oktober so mild ist) und mich selbst als Baum visualisieren (wieso muss ich da an Matthias Strolz denken, er hat sie ja nur umarmt?): Wegen der „kräftigen Wurzeln“, die mir Träumerlein angeblich fehlen. Dafür steht „Magier Pluto“ gerade „ganz still“ (stehen Zwergplanten formerly known as Planeten jemals still?), weshalb meine Hirngespinste jetzt leichter Realität werden. Ich träume also zu viel, aber weil sich Pluto gerade nicht dreht, geht jetzt alles in Erfüllung. Nett!

Wenn ich so wie neulich selten, aber doch einer Horoskopseite verfalle (genau, ich war beim Friseur), lese ich natürlich immer die Horoskope sämtlicher Sternzeichen, um zu schauen, ob für sie Monde und Planeten günstiger stehen (ja, fast immer). Allerdings muss ich Skorpionen mitteilen, dass sie ein „schicksalshafter Mondknoten“ plagt (klingt dramatischer, als es ist, Sie werden sehen): Skorpione stehen „etwa alle 19 Jahre“ vor einer Situation, die ein „wohl überlegtes Ja oder Nein“ verlangt. Die Glücklichen! Wie gerne würde ich nur alle 19 Jahre klar Ja oder Nein sagen müssen und nicht, sagen wir, eher so 19 Mal am Tag. Widder wiederum haben laut Monatshoroskop Oktober ein emotionales Spektrum von Enthusiasmus bis Wutausbruch, wobei mir da auch ein paar Nicht-Widder einfallen, auf die das das ganze Jahr über zutrifft. Das Tageshoroskop, das ich online gefunden habe, hat mir da schon besser gefallen. Bei Fischen reiche es, „wenn du das Nötigste erledigst“ (im Internet ist das Horoskop mit einem per Du). Okay, dann lasse ich heute den Schlussschmäh aus! In diesem Sinne: Träumen Sie groß und laufen Sie barfuß!

