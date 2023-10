Literatur-Nobelpreisträgerin Louise Glück ist tot

Imago / Ron Sachs / Cnp /mediapunch Via Www.imago-images.de

2020 wurde sie mit dem Literaturnobelpreis ausgezeichnet, 2016 schon mit der „National Humanities Medal“ der USA: Louise Glück, hier mit Barack Obama. Imago / Ron Sachs / Cnp /mediapunch Via Www.imago-images.de

Die Amerikanerin wurde für ihre Lyrik 2020 mit dem Nobelpreis ausgezeichnet. Nun ist sie im Alter von 80 Jahren gestorben.

Die Literaturnobelpreisträgerin Louise Glück ist tot. Die Amerikanerin starb am Freitag 80-jährig, wie ihr New Yorker Verleger Jonathan Galassi mitteilte.

Die Lyrikerin und Essayistin mit jüdisch-ungarischen Wurzeln, 1943 in New York geboren, wurde in den USA für ihre Gedichte und Essays gefeiert und mit großen amerikanischen Literaturpreisen wie Pulitzer Prize und National Book Award ausgezeichnet. Hierzulande war sie hingegen nahezu unbekannt, als sie 2020 vom Nobelpreiskomitee für „ihre unverkennbare poetische Stimme“ und ihr „tiefes Verständnis für Verlust“ ausgezeichnet wurde. Auf Deutsch waren zwei Gedichtbände erschienen, die zum Zeitpunkt der Auszeichnung vergriffen waren.

Tragische Ereignisse, in Gedichte gegossen

Der Nobelpreis verhalf ihr und ihren in den Jahren 1968 bis 2014 veröffentlichten Gedichten zu neuer Bekanntheit. Als autobiografische Bekenntnispoesie können diese bezeichnet werden: Ihre hochpersönlichen Gedichtreihen waren oft unmittelbar von einem tragischen Ereignis ausgelöst. So schrieb Glück den mehrfach preisgekrönten Band „The Triumph of Achilles“ (1985), nachdem ihr Haus abgebrannt war. Auch den Tod ihres Vaters und das Ende ihrer Ehe verarbeitete sie literarisch.

Mehr lesen Louise Glück: Gelehrte Poetin der Melancholie

Der österreichische Schriftsteller Clemens Setz sagte über Glücks Gedichte, sie seien ihm „manchmal vielleicht etwas zu anständig und instagramscreenshotpoesieartig, aber in ihren besten Gedichten entwickelt sie eine ganz eigentümliche Vitalität und lebenskluge Melancholie“. (Red.)