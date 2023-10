Ifo-Chef Clemens Fuest: „Diese Energiewende ist ein Hochrisikoprojekt“

Wie gut das verkraftbar ist und welche Folgen das hat, werden wir erst sehen. Es wird jedenfalls davon abhängen, wie sich Deutschland – und das gilt natürlich in gleicher Weise für Österreich – nun an diese Energieverknappung anpasst. Es ist ja nicht zu erwarten, dass insbesondere die Verknappung und somit auch Verteuerung von Gas in nächster Zeit rückgängig gemacht wird. Das wahrscheinlichste Szenario ist somit, dass Energie in Mitteleuropa dauerhaft teurer wird. Deshalb muss sich die Industrie umstrukturieren. Was wir hier derzeit nicht vorhersagen können, ist, ob es relativ leicht möglich ist, die energieintensiven Teile in den Wertschöpfungsketten auszugliedern. Also dass wir zum Beispiel Ammoniak importieren statt selbst herzustellen. Wäre dies mit einem überschaubaren Verlust an Wertschöpfung möglich, oder wandern dann ganze Wertschöpfungsketten ab? Letzteres wäre natürlich problematisch. Insofern können wir auch nicht sagen: Macht euch keine Sorgen, das klappt allein mit dem Ausgliedern der energieintensiven Prozesse. Das ist schon eine ernste Herausforderung. Und man muss hier auch klar sagen: Das ist ja ein Risiko, dass die Politik bewusst eingegangen ist. Denn die Verengung der Energiepolitik durch die Energiewende geschieht ja auch abseits der Ukraine-Krise.