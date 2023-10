Kurz: Comeback nach einem Freispruch?

Ab Mittwoch steht Ex-Kanzler Sebastian Kurz vor Gericht. Manches spräche dafür, dass er im Falle eines Freispruchs zurück in die Politik kommt, einiges dagegen.

Als früherer Bundeskanzler vor Gericht stehen zu müssen, ist etwas Unangenehmes. Oder auch nicht. Denn Sebastian Kurz hat ja wiederholt betont, sich darauf zu freuen, vor Gericht seine Unschuld zu beweisen.

Klar ist: Am Mittwoch startet im Wiener Straflandesgericht der Prozess gegen Kurz, seinen früheren Kabinettschef Bernhard Bonelli und die einstige ÖVP-Vize-Chefin Bettina Glatz-Kremsner. Es geht um den Vorwurf der falschen Beweisaussage vor dem U-Ausschuss. Ein Delikt, das mit bis zu drei Jahren Haft bedroht ist. Zwischen dem, was Kurz dem U-Ausschuss erzählt hat und was seine Chats offenbaren, gibt es aus Sicht des politischen Beobachters Abweichungen. Die Frage, ob Kurz verurteilt wird, dürfte juristisch aber stark von der Frage abhängen, ob der Ex-Kanzler aus Sicht des Richters auch den Vorsatz hatte, falsch auszusagen. Aber könnte Kurz dann auf die politische Bühne zurückkommen?

Was für ein Comeback spricht

Allein der Umgang von Kurz mit dem cineastischen Vermächtnis seiner Amtszeit zeigt, wie wichtig ihm sein politischer Ruf nach wie ist. Ein kritischer Kurz-Film soll ins Kino kommen? Da achtet man darauf, dass ein Kurz-freundlicherer Streifen bereits kurz davor auf die Leinwand geworfen wird. Inklusive Premierenparty, in der Kurz und seine Weggefährten sich wie in ihren besten politischen Zeiten in Szene setzen.