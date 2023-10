Unter 20 Euro

Der Gleisgarten in der alten Remise der Badner Bahn ist schön geworden, das Essen reicht von Barbecue bis marokkanisch.

Unter dem hohen Holzgewölbe stehen Dutzende Palmen, dazu knorrige Olivenbäume und andere Pflanzen. Der Gleisgarten in der ehemaligen Remise der Badner Bahn in Wien Meidling hat den Namen Garten durchaus verdient. Und ist tatsächlich prächtig geworden. Wobei man gleich ein potenzielles Missverständnis ausräumen muss: Markthalle – wie sie auch offiziell genannt wird – ist das keine. Vielmehr eine Food-Hall, so wie es das etwa in London oder in Lissabon gibt.