Sänger Josh.: „Ich fühlte mich wie ein Versager“

Johannes Sumpich, bekannt als Josh., landete mit seinem neuen Album “Reparatur“ direkt auf Platz eins in den Charts und steht vor ausverkauften Konzerthallen. Dennoch möchte er am Boden und am liebsten “der Alte“ bleiben. Der Sänger über den Umgang mit Erfolg, die dunkle Seite des Musikbusiness und seine psychische Erkrankung.

Sie wirken trotz Album-Release und Konzertauftritten entspannt, dabei stecken Sie doch mitten in einer enorm stressigen Phase.

Josh.: Sie ist stressig, aber ich versuche, mir alles eine Spur besser einzuteilen als früher und mir meine freien Momente zu nehmen. Mir geht es gerade gut, ich bin fröhlich. In Wien fahre ich viel mit dem Rad, das entspannt mich auch.

Was müssen wir von „Josh.“ wissen?

Ich bin ein Wiener Singer und Songwriter. Und ein relativ normaler Typ. Mir ist es am liebsten, wenn ich derselbe wie früher bleibe. Ich bezeichne mich auch nie als Popstar, ich mag das nicht. Wenn mich jemand als Popstar bezeichnet, laufe ich rot an.

Fällt es schwer, der Gleiche zu bleiben?

Es wird schwierig, wenn man sich dagegen wehrt. Man darf sich ja verändern, aber man muss deswegen nicht ein Orschloch werden. Was sich wirklich verändert, sind die Dinge rundherum. Das Musikmachen, das Songschreiben, das Gitarrespielen, das ist immer dasselbe. Aber es ändert sich das Leben, das Umfeld, dein Bankkonto. Natürlich macht das was mit einem.

Abgesehen vom Finanziellen: Was hat sich noch zum Positiven verändert?

Ich habe jetzt in manchen Bereichen mehr Selbstvertrauen, traue mich Dinge zu sagen, die ich früher nicht gesagt hätte. Was mir sehr geholfen hat, in meinem privaten Verhalten derselbe zu bleiben, ist, dass ich mich mit denselben Leuten wie früher umgebe. Der große Unterschied ist, dass meistens ich zahlen muss. (schmunzelt)