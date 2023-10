Der Terror hat Israel überrollt und Israel rückt zum Gegenschlag aus. Auf beiden Seiten geschieht unsagbares Leid, die Menschen sind tief erschüttert. Auch in Österreich bangen Israelis und Palästinenser um ihre Angehörigen. Das kollektive Trauma bricht auch über sie herein.

Sie könne nicht mehr normal funktionieren, erzählt Yael mit tränenerstickter Stimme. Es gehe ihr so schlecht wie noch nie in ihrem Leben. „Ich habe keinen Appetit, aber ich muss essen. Ich bin schwanger.“ Israel ist in Aufruhr, und der brutale Angriff auf ihr Heimatland vor einer Woche hat auch Yaels Leben auf den Kopf gestellt. Ständig überprüfe sie ihre Mails, die Nachrichten, sei sie auf Social Media unterwegs.

„Mein Mann sagt, ich soll das nicht machen, es sei nicht gut für mich, aber ich kann nicht anders.“ Sie sehe die Bilder, die Videos, höre die Geschichten von Menschen, die in ihren eigenen Häusern aufgesucht wurden, verschleppt, verstümmelt, vergewaltigt, getötet. „Wir wurden von der Fähigkeit der Hamas überrascht. Aber nicht von ihrer Grausamkeit. Das ist es, womit sie immer gedroht haben, mit uns zu tun.“

Dabei habe sie noch Glück, so die 33-jährige Gesangslehrerin, die vor zehn Jahren für ihren Ehemann nach Österreich kam. Ihre Familie lebe in Hod haScharon, im Zentrum des Landes, niemand wurde verletzt. Längst haben sie sich an die Raketen gewöhnt, den Alarm, an die Flucht in den Bunker. Aber sie sind enttäuscht, erzählt sie. Enttäuscht von einem Sicherheitsapparat, der versagt habe, „von einem Staat, der uns im Stich gelassen hat“. Man habe sich in einer brüchigen, einer falschen Sicherheit gewähnt.