Im Vorjahr spielte auch Dominic Thiem in Tel Aviv. APA / AFP / Jack Guez

Das in der zweiten November-Woche geplante Männer-Tennisturnier in Tel Aviv ist aufgrund der prekären Sicherheitslage in Israel abgesagt worden.

„Die Gewalt und Terrorakte, die in Israel beobachtet wurden, sind unvorstellbar. Wir verurteilen jede Form von Terrorismus aufs Schärfste und betrauern den Verlust unschuldiger Leben in diesem Konflikt. Wir hoffen und beten für Frieden in der Region“, erklärte ATP-Chairman Andrea Gaudenzi.