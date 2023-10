Budget: Mehr Geld für Forschung und Bundesheer

Nach einem »Presse«-Bericht bestätigt das Kanzleramt erste Details zum Finanzrahmen für das kommende Jahr.

Kommende Woche findet im Nationalrat die Budgetrede von Finanzminister Magnus Brunner (ÖVP) statt. Es geht um insgesamt 123 Milliarden Euro, die der Bund im kommenden Jahr ausgeben wird. Die „Presse“ hatte über diese Zahlen bereits berichtet, nun hat sie das Bundeskanzleramt bestätigt. Das Budget zeigt auch, welche Schwerpunkte die Regierung im kommenden Jahr setzen will. Laut Kanzleramt seien das kurz gefasst Sicherheit, Konjunkturbelebung, Forschung und Ausbau der Kinderbetreuung.

Im letzten Punkt sollen die ersten Zahlungen schon im kommenden Jahr fließen. Das Geld geht an die Länder, die dann den Ausbau durchführen sollen. Für Sicherheit und Bundesheer werden zwei Milliarden mehr als im letzten Finanzrahmen zur Verfügung gestellt, heißt es. 70 Prozent davon fließen in die Ausstattung des Bundesheeres. Gerade die aktuellen Ereignisse würden zeigen, wie wichtig es sei, in ein schlagkräftiges und gut ausgestattetes Bundesheer zu investieren, begründet Kanzler Karl Nehammer (ÖVP). Die Forschungs- und Wissenschaftsbudgets sollen in den kommenden drei Jahren auf insgesamt 16 Milliarden Euro erhöht werden. Der aktuellen „Konjunkturdelle“ will die Bundesregierung „mit Investitionsanreizen, Steuersenkungen und Investitionen in die Energiewende“ begegnen. (red.)