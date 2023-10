Leben in einer Welt aus den Fugen

Die Bilder aus dem Nahen Osten sind kaum auszuhalten. Auch sonst jagt eine Krise die nächste. Das lässt sich zwar kaum ändern – wie wir damit umgehen, aber sehr wohl.

Eine globale Pandemie, der größte Landkrieg in Europa seit 1945, Terror gegen jüdische Zivilisten, wie ihn Israel seit der Staatsgründung nicht erlebt hat, und jetzt der Angriff auf Gaza: Wer 2020 begonnen hat, die Nachrichten zu lesen, ist in nur drei Jahren mit Krisen und Kriegen überhäuft worden wie davor eine ganze Generation nicht. Er sah die Aufnahmen von getöteten Zivilisten in Butscha und eines ermordeten Babys in Israel.