Die Streif: Manch Sportverrückte krabbeln sie rauf

Kitzbühels legendäre Skipiste, die Streif, zeigt auch ohne Schnee ihre Krallen. Wo sonst Abfahrer mit 140 km/h hinunterrasen, wird ein Laufevent zum Test für Körper und Geist.

Ein großes Dankeschön an die Kühe von Kitzbühel und die Almwirte, die sie in den Wiesen der berühmtesten Skipiste der Welt grasen lassen. Einige Abschnitte der Streif wären für den Verfasser dieser Zeilen noch um einiges schwieriger zu bewältigen gewesen, hätten die „Hausherren“ nicht ihre Spuren und somit die ein oder andere Stufe in den steilen Hängen hinterlassen.

1:38 Stunden benötigte der Hobbyläufer, um vom Start, dem Stadtzentrum in Kitzbühel, zum Start der Hahnenkammabfahrt zu gelangen. Das Ergebnis nach 4,49 Kilometern und 964 Höhenmetern: Brennende Waden, schmerzende Oberschenkel – und enorme Glücksgefühle. Die „Presse“ hat jenen Berg bezwungen, der schon so manche Skifahrerkarriere beendet hat. Wobei der Gipfel für den Großteil der 185 gestarteten Sportverrückten nur die Hälfte der zum dritten Mal stattfindenden World Extreme Run Challenge war. Für sie ging es auch wieder hinunter. Am schnellsten über die komplette Distanz war der Südtiroler Andreas Kirchler, der in 59:46 Minuten den Rekord nur um knapp über eine Minute verpasste.